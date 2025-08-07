Қазақстанда Қосылған құн салығын растау үшін валюта түсімдерін бақылау енгізіледі
Фото: Zakon.kz
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің "Валюта түсімдерінің түсуі туралы қорытынды формасын, сондай-ақ ондай қорытындыны ұсыну ережелері мен мерзімдерін белгілеу туралы" бұйрығының жобасы дайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атап айтқанда, валюта түсімдерінің түсуі туралы қорытынды формасы, сондай-ақ оны Ұлттық банкінің аумақтық филиалдары, екінші деңгейлі банктер, "Қазақстан даму банкі" АҚ және "Қазпошта" арқылы Мемлекеттік кірістер органдарына Қосылған құн салығы бойынша бюджеттен қайтарылатын сома мөлшерін анықтау үшін ұсыну ережелері мен мерзімдері бекітілді.
Жобаның мақсаты – ҚҚС сомаларын бюджеттен қайтару туралы растау барысында тақырыптық тексерулер жүргізу кезінде валюта түсімдерін бақылауды қамтамасыз ету.
Құжат "Ашық нормативтік құқықтық актілер" сайтында 22 тамызға дейін жария талқылауға қойылды.
Бұған дейін біз Қазақстанда салықтық берешектің шекті мөлшері белгіленетінін хабарлаған едік.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript