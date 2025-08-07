#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қаржы

Қазақстанда Қосылған құн салығын растау үшін валюта түсімдерін бақылау енгізіледі

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2025 16:51 Фото: Zakon.kz
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің "Валюта түсімдерінің түсуі туралы қорытынды формасын, сондай-ақ ондай қорытындыны ұсыну ережелері мен мерзімдерін белгілеу туралы" бұйрығының жобасы дайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, валюта түсімдерінің түсуі туралы қорытынды формасы, сондай-ақ оны Ұлттық банкінің аумақтық филиалдары, екінші деңгейлі банктер, "Қазақстан даму банкі" АҚ және "Қазпошта" арқылы Мемлекеттік кірістер органдарына Қосылған құн салығы бойынша бюджеттен қайтарылатын сома мөлшерін анықтау үшін ұсыну ережелері мен мерзімдері бекітілді.

Жобаның мақсаты – ҚҚС сомаларын бюджеттен қайтару туралы растау барысында тақырыптық тексерулер жүргізу кезінде валюта түсімдерін бақылауды қамтамасыз ету.

Құжат "Ашық нормативтік құқықтық актілер" сайтында 22 тамызға дейін жария талқылауға қойылды.

Бұған дейін біз Қазақстанда салықтық берешектің шекті мөлшері белгіленетінін хабарлаған едік.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
