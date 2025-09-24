Білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызметшілердің лауазымдар реестрі жаңартылды
Жаңа редакцияда техникалық орындаушылардың лауазымдары толықтай баяндалған, олар мыналарды қамтиды:
Архивариус; көмекші; контролер; білім беру ұйымындағы жеке көмекші; диспетчер; дыбыс, трансляциялық техника, теледидар, дизель жабдықтарын қызмет көрсету механигі; есепші; счетовод; құжаттарды жүргізуші; кассир; кезекші әкімші; комендант; көшіру-мультипликациялық машиналар, жарық аппараттары, байланыс жүйелері, қауіпсіздік қызметі, видео жазу, дыбыс жазу, телетайп, телефакс, телекс, радио, компьютер техникасы (бағдарламалар), электрондық есептеу машиналары, компьютер құрылғыларын қызмет көрсету, диспетчерлік қызмет операторы; күзетші; медбике көмекшісі; музей қараушысы; оқу бөлімі хатшысы; паспортист; пропуск бюросының кезекшісі; статистик; стенографист; хатшы-стенографист; суфлер; табельщик; тәрбиешінің көмекшісі; тіркеуші; фельдъегер; экспедитор; экспонаттарды сақтаушы; хатшы.
Бұйрық 2025 жылғы 4 қазанда күшіне енеді.