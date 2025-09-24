#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
545.01
642.84
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
545.01
642.84
6.52
Қоғам

Білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызметшілердің лауазымдар реестрі жаңартылды

Министерство просвещения РК, МП РК, Министерство науки и высшего образования РК, МНВО РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2025 10:02 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Білім және ғылым министрлігі 2025 жылғы 16 қыркүйектегі бұйрығымен білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызметшілердің лауазымдар реестріне өзгерістер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жаңа редакцияда техникалық орындаушылардың лауазымдары толықтай баяндалған, олар мыналарды қамтиды:

Архивариус; көмекші; контролер; білім беру ұйымындағы жеке көмекші; диспетчер; дыбыс, трансляциялық техника, теледидар, дизель жабдықтарын қызмет көрсету механигі; есепші; счетовод; құжаттарды жүргізуші; кассир; кезекші әкімші; комендант; көшіру-мультипликациялық машиналар, жарық аппараттары, байланыс жүйелері, қауіпсіздік қызметі, видео жазу, дыбыс жазу, телетайп, телефакс, телекс, радио, компьютер техникасы (бағдарламалар), электрондық есептеу машиналары, компьютер құрылғыларын қызмет көрсету, диспетчерлік қызмет операторы; күзетші; медбике көмекшісі; музей қараушысы; оқу бөлімі хатшысы; паспортист; пропуск бюросының кезекшісі; статистик; стенографист; хатшы-стенографист; суфлер; табельщик; тәрбиешінің көмекшісі; тіркеуші; фельдъегер; экспедитор; экспонаттарды сақтаушы; хатшы.

Бұйрық 2025 жылғы 4 қазанда күшіне енеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда коммуналдық қызметтердің тарифі 2025 жылдың соңына дейін қымбаттай ма
11:16, Бүгін
Қазақстанда коммуналдық қызметтердің тарифі 2025 жылдың соңына дейін қымбаттай ма
Алматыда Қазақстандағы алғашқы бокс-парк ашылады
10:37, Бүгін
Алматыда Қазақстандағы алғашқы бокс-парк ашылады
Еліміздегі мектептерде білім беру қызметінің сапасы тексеріледі
10:15, Бүгін
Еліміздегі мектептерде білім беру қызметінің сапасы тексеріледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: