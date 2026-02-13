Білім саласындағы ақпараттық жүйелерге жаңа талап енгізілді
Білім және ғылым министрі 2026 жылғы 2 ақпандағы бұйрығымен білім саласындағы ақпараттық жүйелерге қойылатын минималды талаптарға толықтыру енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Енді минималды талаптарға "Әлеуметтік әмиян" қосылды. Бұл – мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі бойынша жұмыс істейтін ақпараттық жүйе.
Оның негізгі міндеттері:
- тегін және жеңілдікпен тамақтандыру туралы хабарлама беру;
- тегін және жеңілдікпен тамақтануды есепке алу және алу мүмкіндігі.
Бұйрық 2026 жылғы 22 ақпаннан бастап қолданысқа енгізіледі.
