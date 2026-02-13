#Халық заңгері
Қоғам

Білім саласындағы ақпараттық жүйелерге жаңа талап енгізілді

Школьники, ученики, школа, школы, частная школа, частные школы, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.02.2026 14:02 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Білім және ғылым министрі 2026 жылғы 2 ақпандағы бұйрығымен білім саласындағы ақпараттық жүйелерге қойылатын минималды талаптарға толықтыру енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Енді минималды талаптарға "Әлеуметтік әмиян" қосылды. Бұл – мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі бойынша жұмыс істейтін ақпараттық жүйе.

Оның негізгі міндеттері:

  • тегін және жеңілдікпен тамақтандыру туралы хабарлама беру;
  • тегін және жеңілдікпен тамақтануды есепке алу және алу мүмкіндігі.

Бұйрық 2026 жылғы 22 ақпаннан бастап қолданысқа енгізіледі.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
