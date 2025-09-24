#Қазақстан
Қоғам

Астаналық зейнеткерлерге мереке қарсаңында қаржылай көмек беріледі

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2025 11:24 Фото: Zakon.kz
Астаналық зейнеткерлер Қарттар күніне орай бір реттік төлем алады, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Хабар" телеарнасының мәліметінше, елордада 100 мыңға жуық тұрғынға Қарттар күніне орай шамамен 10 мың теңгеден беріледі. Осылайша, зейнеткерлерге өткен жылғыдай 2,5 айлық есептік көрсеткіш (АЕК) мөлшерінде әлеуметтік көмек көрсетілмек.

Ал Алматы қаласында мұндай төлемдер қарастырылмаған. Қала билігінің түсіндіруінше, зейнеткерлерге бюджет есебінен 13 түрлі қызмет көрсетіледі.

Қазақстанда Қарттар күні 1 қазанда атап өтіледі.

Бұған дейін Алматыда Қазақстандағы алғашқы бокс-парк ашылатындығын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
