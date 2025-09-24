#Қазақстан
Қоғам

Қазақстанда коммуналдық қызметтердің тарифі 2025 жылдың соңына дейін қымбаттай ма

Фото: Zakon.kz
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу комитетінде (ТМРК) 2025 жылдың соңына дейін коммуналдық қызметтер тарифтерінің көтерілуі туралы бүгін, 24 қыркүйекте мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Комитет мәліметінше, Қазақстанда инфляцияны 10-11% деңгейінде ұстап тұру және тұрғындарға коммуналдық қызметтер тарифтерінің өсуіне жол бермеу шаралары әлі де жүзеге асырылып жатыр.

Бұл қадамдар бағаны әлеуметтік маңызды салаларда ұстап тұруға және сонымен бірге экономиканың тұрақтылығын сақтауға мүмкіндік береді.

Бұл ретте коммуналдық салаға инвестициялар тарту мемлекеттік саясаттың басымдығы болып қала береді. Тарифтердің қатып қалуына қарамастан, жөндеу және жаңғырту жұмыстары жоспарлы тәртіппен орындалады, бұл тіршілікті қамтамасыз ету жүйелерінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз етеді, желілердің тозу деңгейін төмендетеді және көрсетілетін қызметтердің сапасын арттырады.

Жалпы, 2025 жылы қажетті инвестициялардың жалпы көлемі шамамен 643 млрд теңгені құрайды. Бұл қаражат бүкіл ел бойынша 8542 шақырым инженерлік желілерді жөндеуге бағытталған. Сатып алудың барлық рәсімдері аяқталды, құрылыс және жөндеу жұмыстары бекітілген маусымдық кестеге сәйкес жүргізіледі.

Тарифтердің өсуін тежеуге жоспарланған түзетулердің бір бөлігін ауыстыру және ұзақ мерзімді қаржыландыруды пайдалану ықпал етеді. Табиғи монополиялар субъектілерінен тарифтерді қайта қарауға жаңа өтінімдер күтілмейтінін атап өту маңызды, бұл халық үшін қосымша өсуді болдырмайды.

Бір мезгілде мемлекет азаматтардың әлеуметтік осал санаттары үшін атаулы қолдау шараларын сақтайды. Жергілікті атқарушы органдар арқылы іске асырылатын тұрғын үй көмегінің тетігі коммуналдық төлемдер отбасы табысының 5-10% құрайтын жағдайларда шығыстарды өтеуді көздейді. Айырмашылық әкімдіктердің бюджеті есебінен жабылады.

