24 қыркүйекке арналған Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюталардың бағамы
Қазақстан Ұлттық Банкінің ресми мәліметтері бойынша доллар курсы — 545,01 теңге, евро — 642,84 теңге, рубль — 6,52 теңге.
Астана
Доллар айырбастау пункттеріндегі орташа сатып алу курсы – 541,3 теңге, сату курсы – 546,3 теңге.
Евро айырбастау пункттеріндегі орташа сатып алу курсы – 637,3 теңге, сату курсы – 645,3 теңге.
Рубль айырбастау пункттеріндегі орташа сатып алу курсы – 6,42 теңге, сату курсы – 6,57 теңге.
Алматы
Доллар айырбастау пункттеріндегі орташа сатып алу курсы – 543,3 теңге, сату курсы – 545,7 теңге.
Евро айырбастау пункттеріндегі орташа сатып алу курсы – 640 теңге, сату курсы – 644 теңге.
Рубль айырбастау пункттеріндегі орташа сатып алу курсы – 6,45 теңге, сату курсы – 6,57 теңге.
Шымкент
Доллар айырбастау пункттеріндегі орташа сатып алу курсы – 543 теңге, сату курсы – 546 теңге.
Евро айырбастау пункттеріндегі орташа сатып алу курсы – 637,9 теңге, сату курсы – 643 теңге.
Рубль айырбастау пункттеріндегі орташа сатып алу курсы – 6,45 теңге, сату курсы – 6,52 теңге.
Аталған валюталық курстар материал жазылған уақытқа сәйкес актуалды. Уақыт өте шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.