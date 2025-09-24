#Қазақстан
Қоғам

24 қыркүйекке арналған Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюталардың бағамы

24.09.2025 11:35 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Zakon.kz 2025 жылғы 24 қыркүйек сағат 11:10-дегі Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату курстарын жинақтады.

Қазақстан Ұлттық Банкінің ресми мәліметтері бойынша доллар курсы — 545,01 теңге, евро — 642,84 теңге, рубль — 6,52 теңге.

Астана

Доллар айырбастау пункттеріндегі орташа сатып алу курсы – 541,3 теңге, сату курсы – 546,3 теңге.

Евро айырбастау пункттеріндегі орташа сатып алу курсы – 637,3 теңге, сату курсы – 645,3 теңге.

Рубль айырбастау пункттеріндегі орташа сатып алу курсы – 6,42 теңге, сату курсы – 6,57 теңге.

Алматы

Доллар айырбастау пункттеріндегі орташа сатып алу курсы – 543,3 теңге, сату курсы – 545,7 теңге.

Евро айырбастау пункттеріндегі орташа сатып алу курсы – 640 теңге, сату курсы – 644 теңге.

Рубль айырбастау пункттеріндегі орташа сатып алу курсы – 6,45 теңге, сату курсы – 6,57 теңге.

Шымкент

Доллар айырбастау пункттеріндегі орташа сатып алу курсы – 543 теңге, сату курсы – 546 теңге.

Евро айырбастау пункттеріндегі орташа сатып алу курсы – 637,9 теңге, сату курсы – 643 теңге.

Рубль айырбастау пункттеріндегі орташа сатып алу курсы – 6,45 теңге, сату курсы – 6,52 теңге.

Аталған валюталық курстар материал жазылған уақытқа сәйкес актуалды. Уақыт өте шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.

