#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+18°
$
542.8
637.84
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+18°
$
542.8
637.84
6.49
Қоғам

АҚШ Қазақстаннан тауарлық сәлемдемелерді қабылдауды тоқтатты: себебі айтылды

АҚШ Қазақстаннан тауарлық сәлемдемелерді қабылдауды тоқтатты: себебі айтылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2025 10:03 Сурет: Instagram/qazpost
"Қазпошта" АҚ баспасөз қызметі 2025 жылғы 24 қыркүйекте қазақстандықтарға АҚШ-қа жіберілетін сәлемдемелерге қатысты маңызды ақпарат таратты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Баспасөз қызметінің мәліметінше:

"АҚШ-тың Шекаралық-кеден қызметінің 2025 жылғы 26 тамыздағы шешіміне сәйкес, АҚШ-тағы алушылардың атына тауарлық сәлемдемелерді қабылдау және жеткізу уақытша тоқтатылды. Хаттар мен құжаттарды жіберу әдеттегі режимде жалғасады".

Аталған шектеу америкалық тараптың шешімімен енгізілген және ол көптеген елдерден келетін халықаралық пошталық жөнелтілімдерге таралады.

"Қазіргі таңда Дүниежүзілік пошта одағына мүше 192 елдің тек 5-і ғана АҚШ-қа тауарлық сәлемдемелерді жөнелте алады", – деп қосты "Қазпошта".

Компания өкілдері қызметтің қайта қалпына келуі үшін келіссөздер жүргізіліп жатқанын атап өтті.

Еске сала кетсек, 2025 жылғы 22 қыркүйекте АҚШ-тан келген сәлемдемені алған соң алматылық тұрғын қамауға алынғаны хабарланған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
10 млн долларлық активтер мен жер учаскесі: "Amir Capital" қаржы пирамидасы ісінің деректері жарияланды
10:23, Бүгін
10 млн долларлық активтер мен жер учаскесі: "Amir Capital" қаржы пирамидасы ісінің деректері жарияланды
Қазақстандық Ресей паспортын алғанын жасырып, сот алдында жауап берді
09:48, Бүгін
Қазақстандық Ресей паспортын алғанын жасырып, сот алдында жауап берді
Аида Балаева "Үстірт" нысанының құжаттамасын ЮНЕСКО-ға ресми түрде табыс етті
20:04, 24 қыркүйек 2025
Аида Балаева "Үстірт" нысанының құжаттамасын ЮНЕСКО-ға ресми түрде табыс етті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: