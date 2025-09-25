Астана әкімдігі сүру кезіндегі бағалау бойынша сөз байласуды болдырмау үшін іске полицияны араластыруды ұсынды
Астана қаласының Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасының басшысының міндетін атқарушы Бейсен Үсенов 4 гектар жерді құрайтын 94 учаскені 1,9 млрд теңгеге сатып алу жоспары туралы баяндады. Оның айтуынша, бұл учаскелерде мектептер, әкімшілік ғимараттар, балабақшалар және жолдар салынады.
Алайда мәслихат депутаты Нұрлан Муслим жеке үйлерді тәркілеу мен сүру кезіндегі бағалау жұмыстарына наразылығын білдірді.
"Мен "Оңтүстік" ықшамауданы бойынша тізімді қарап шықтым – 5–5,5 млн теңге. Өткен жылы мұндай сандар болмаған. Мен де өз қызметіме байланысты сатып алумен айналысамын. Мысалы, жекеменшік құрылымдарды біз 4,5 млн теңгеге сатып аламыз. Бұл бағалар неге сүйеніп есептеліп отыр? ...Бұл бюджет қаржысы ғой, бұған мән беру керек", – деді ол.
Оның сөзін депутат Азамат Айтхожин қолдап, нақты бағалау шкаласын енгізу қажет екенін айтты.
"Қазір біз бағалау шкаласын жетілдіріп жатырмыз. Біз нарықты сілтеме етпей, нақты шкала қажет: үй неден салынған, жер телімінің аумағы, көшеттердің болуы, қоршау неден жасалған және т.б.", – деді ол.
Әкімдік өкілі бағалар нарық негізінде қалыптасатынын түсіндірді.
"Бағалаушы жер телімінің ауданына байланысты бағалайды – өткен жылмен салыстырғанда өсім байқалады. Егер өткен жылы гаражды сүрудің ең жоғарғы құны 4,5 млн теңге болса, биыл бұл 5,2–5,5 млн теңгеге дейін өсті. Мұны нарық талап етеді. Ашық айтайын: кейбір меншік иелері келіспейді де, 8–9 млн теңге сұрайды", – деді ол.
Астана қаласы әкімінің орынбасары Евгений Глотов бюджет қаржысын үнемдеуге мүдделі екенін айтып өтті. Сонымен бірге қалада көптеп жер тәркілеу және нысандарды сүру жүріп жатқанын, оған көп қаражат бөлініп жатқанын атап өтті.
"Заң аясында жылжымайтын мүлік пен жерді еркін бағалауға мүмкіндік бермейтін нормалар бар... Күмән туған жағдайда, меніңше, ең дұрыс шешім – материалдарды құқық қорғау органдарына беру. Олар бағалаушылардың әрекетіне құқықтық баға берсін. Егер бағалау компанияларына қатысты негізді шағымдар болса, қылмыстық іс қозғалсын, бағалаушылар, мүмкін, меншік иелерімен бірге әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке тартылсын. Бұл бағалау кезіндегі сөз байласудың алдын алуға көмектеседі", – деді Глотов.
