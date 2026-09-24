#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
445.65
508.71
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
445.65
508.71
5.3
Қоғам

БАҚ пен әлеуметтік желілердегі балағат сөз үшін жаза: Мәдениет министрлігі жаңа норманы түсіндірді

Социальные сети, ватсап, WhatsApp, социальная сеть, приложение, приложения, соцсеть, соцсети, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2026 16:57 Фото: unsplash
Мәдениет және ақпарат вице-министрі Евгений Кочетов 2026 жылғы 24 қыркүйекте Астанадағы Тәуелсіздік сарайының кулуарында БАҚ пен әлеуметтік желілерде бейәдеп сөз қолданғаны үшін жаза енгізу ұсынысына түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Журналистер әлеуметтік желіде балағат сөз қолданған адамды қоғамдық орында сондай әрекет жасағандай жауапқа тарту ұсынылып отырғанын айтып, мұның себебін сұрады.

"Бұл мәселе әлі Құрылтайда талқыланып жатыр. Норма қисынды деп ойлаймын. Заңның қай жерде – шынайы өмірде ме, әлде біз виртуалды, онлайн кеңістік деп атап жүрген ортада ма – бұзылғанының айырмасы жоқ екенін түсінуіміз керек. Бұл норма, ең алдымен, соған бағытталған", – деді Евгений Кочетов.

Оның айтуынша, "Заң және Тәртіп" қағидаты, сондай-ақ мораль мен әдеп нормалары барлық жерде сақталуы тиіс.


"Ұсыныстың мақсаты да осы. Оның қалай қолданылатыны қазір Құрылтайда талқыланып жатыр. Қандай жаза белгіленетіні де сол талқылаудан кейін белгілі болады", – деді вице-министр.

БАҚ пен әлеуметтік желілерде бейәдеп сөз қолданғаны үшін жаза енгізілсе, қандай сөздер осы санатқа жататыны туралы бұған дейін жазған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Телефон, телефон в руках, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть
16:50, Бүгін
16 жасқа толмаған балаларға әлеуметтік желіде тіркелуге неге тыйым салынуы мүмкін
Мәдениет және ақпарат вице-министрі Евгений Кочетов 2026 жылғы 24 қыркүйекте Тәуелсіздік сарайының кулуарында &quot;Қазақфильм&quot; аумағын жаңғырту жоспарымен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
16:31, Бүгін
"Қазақфильм" аумағында не өзгереді
Урочище Бозжыра, плато Устюрт, Устюртское плато, Мангистау
16:38, Бүгін
Бозжырадағы әдепсіз әрекет: вице-министр пікір білдірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Усман Нурмагомедов
16:58, Бүгін
Усман Нурмагомедов назвал причину поражения чемпиона Олимпиады Стивсона
Бахтиёр Зайнутдинов посетил Китай во время восстановления после травмы
16:44, Бүгін
Бахтиёр Зайнутдинов посетил Китай во время восстановления после травмы
Джастин Гейджи
16:06, Бүгін
Вместо Царукяна: чемпион UFC Гейджи рассматривает поединок с Макгрегором
Кирилл Проходов на награждении на Азиаде
15:43, Бүгін
"Я особо не расстраиваюсь": Кирилл Проходов – о поражении в финале Азиады в Японии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: