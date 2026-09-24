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Қоғам

16 жасқа толмаған балаларға әлеуметтік желіде тіркелуге неге тыйым салынуы мүмкін

Телефон, телефон в руках, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2026 16:50 Фото: pexels
Мәдениет және ақпарат вице-министрі Евгений Кочетов 2026 жылғы 24 қыркүйекте Тәуелсіздік сарайының кулуарында 16 жасқа толмаған балалардың әлеуметтік желілерде тіркелуіне тыйым салу ұсынысын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Журналистер балалардың әлеуметтік желілерде өз бейнежазбаларын жариялап, көрермен жинайтынын айтып, шектеу енгізілсе, талантты балаларға өзін таныту қиындамай ма деп сұрады.

"Егер бала талантты болса, оны бәрібір таниды. Қазір талантты балаларды анықтайтын түрлі алаңдар, байқаулар мен фестивальдер бар. Оның үстіне, ата-аналар өз балалары туралы әлеуметтік желідегі жеке парақшаларында айта алады", – деді вице-министр.

Евгений Кочетовтің айтуынша, ұсынылып отырған шектеудің мақсаты – балаларды әлеуметтік желілердегі психологиялық қысымнан, кибербуллингтен және өзге де қауіптерден қорғау.


"Біз балалардың талантын шектеуді немесе олардың дауысы естілмей қалуын көздеп отырған жоқпыз. Сондықтан бұл түзетудің салдарынан Қазақстандағы талантты балалар азаймайтынына сенімдіміз", – деді ол.

Бұған дейін вице-министр 16 жасқа толмаған балалардың әлеуметтік желілерге кіруін шектеу тәртібі қалай іске асырылуы мүмкін екенін түсіндірген еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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09:14, 05 желтоқсан 2025
Елімізде балалардың әлеуметтік желіге тіркелуіне тыйым салынуы мүмкін
Мәдениет және ақпарат вице-министрі Евгений Кочетов 2026 жылғы 24 қыркүйекте Тәуелсіздік сарайының кулуарында &quot;Қазақфильм&quot; аумағын жаңғырту жоспарымен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
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