"Қазақфильм" аумағында не өзгереді
Сурет: Қазақфильм
Мәдениет және ақпарат вице-министрі Евгений Кочетов 2026 жылғы 24 қыркүйекте Тәуелсіздік сарайының кулуарында "Қазақфильм" аумағын жаңғырту жоспарымен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Вице-министрдің айтуынша, қазіргі уақытта киностудия аумағын көгалдандыру, абаттандыру және адамдарға қолайлы ету қажет.
"Біздің ойымызша, аумақты жаңарту оң өзгеріс әкеледі. Онда кинематографистерге арналған үлкен сквер салу жоспарланып отыр. Сондай-ақ "Қазақфильмнің" инфрақұрылымын жаңартуға қатысты ауқымды жоспар бар. Мұның бәрі қазақстандық кинематографияны дамытуға және еліміздің басты киностудиясын сақтауға бағытталған", – деді Евгений Кочетов.
Оның сөзінше, "Қазақфильм" музейін де жаңарту жоспарланған.
Бұған дейін, 2026 жылғы 23 қыркүйекте Алматыда қазақстандық кино тарихына арналған жаңа қоғамдық кеңістіктің тұжырымдамасы әзірленіп жатқаны хабарланған еді.
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