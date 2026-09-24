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Қоғам

"Қазақфильм" аумағында не өзгереді

Мәдениет және ақпарат вице-министрі Евгений Кочетов 2026 жылғы 24 қыркүйекте Тәуелсіздік сарайының кулуарында &quot;Қазақфильм&quot; аумағын жаңғырту жоспарымен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі., сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2026 16:31 Сурет: Қазақфильм
Мәдениет және ақпарат вице-министрі Евгений Кочетов 2026 жылғы 24 қыркүйекте Тәуелсіздік сарайының кулуарында "Қазақфильм" аумағын жаңғырту жоспарымен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Вице-министрдің айтуынша, қазіргі уақытта киностудия аумағын көгалдандыру, абаттандыру және адамдарға қолайлы ету қажет.

"Біздің ойымызша, аумақты жаңарту оң өзгеріс әкеледі. Онда кинематографистерге арналған үлкен сквер салу жоспарланып отыр. Сондай-ақ "Қазақфильмнің" инфрақұрылымын жаңартуға қатысты ауқымды жоспар бар. Мұның бәрі қазақстандық кинематографияны дамытуға және еліміздің басты киностудиясын сақтауға бағытталған", – деді Евгений Кочетов.

Оның сөзінше, "Қазақфильм" музейін де жаңарту жоспарланған.

Бұған дейін, 2026 жылғы 23 қыркүйекте Алматыда қазақстандық кино тарихына арналған жаңа қоғамдық кеңістіктің тұжырымдамасы әзірленіп жатқаны хабарланған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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