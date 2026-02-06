#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
495.1
583.72
6.46
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
495.1
583.72
6.46
Оқиғалар

Қазақстанда миллиардтаған теңге креатив индустриясын қолдауға бағытталады

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.02.2026 15:26 Фото: Zakon.kz
Мәдениет және ақпарат вице-министрі Евгений Кочетов 2026 жылғы 6 ақпанда Сенат отырысында Қазақстандағы креатив индустриясын қаржыландыру механизмін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сенат спикері Маулен Ашимбаев креатив индустриясын қолдау қорындағы қаржы көлемі қандай екенін және оған республикалық бюджеттің қосымша қаражаты салынатынын сұрады.

Вице-министрдің айтуынша, қазіргі болжам бойынша жыл сайын шамамен 4 миллиард теңге қарастырылған. Себебі ұлттық лотерея операторының аударымдарының 3%-ы – өзгермелі сома болып келеді. Сондықтан қордың жылдық қаржыландыруы шамамен 4 миллиард теңгені құрайды. Оның ішінде мемлекеттік бюджет тек қордың алғашқы үш жылына ғана қарастырылған, кейіннен қор тек жобалардың өздігінен өзін ақтаған қаражаты және ұлттық лотерея операторының аударымдары есебінен жұмыс істейтін болады.

Евгений Кочетов бұл механизм креатив индустриясына тұрақты қаржылық қолдау көрсетуге және жобалардың тиімділігін арттыруға бағытталғанын атап өтті.

"Біріншіден, бұл резиденттік мәртебесі. Яғни креатив индустриясының қатысушылары, кәсіпкерлер қордың резиденті бола алады. Оларға тегін ғимараттар беріледі, яғни жалға төлем жасамайды, қор базасында жұмыс істейді. Сонымен қатар, бұл экстерриториалдық принцип бойынша жүзеге асады – олар 20 өңірдегі кез келген хабта қызмет ете алады. Екіншіден, олар қордың барлық білім беру жобаларына қатысады – инкубациялық және акселерациялық бағдарламалар. Бұл кәсіпкердің бүгін ойында тұрған идеяны нақты коммерциялық жобаға айналдыруға мүмкіндік береді", – деді вице-министр.

Еске салсақ, бұған дейін Сенат депутаттары креатив индустриясын қолдау және дамыту мәселелері бойынша түзетулерді мақұлдаған болатын. Құжат қол қою үшін мемлекет басшысына жіберілді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
6 ақпанда теңге тағы да нығайды
15:46, Бүгін
6 ақпанда теңге тағы да нығайды
Қазақстанда шетелдік әртістердің концертін ұйымдастыру тәртібі қайта қаралады
13:09, Бүгін
Қазақстанда шетелдік әртістердің концертін ұйымдастыру тәртібі қайта қаралады
Қазақстанда фильмдерді тексеру мерзімі ұзартылып, сапаға басымдық беріледі
13:49, Бүгін
Қазақстанда фильмдерді тексеру мерзімі ұзартылып, сапаға басымдық беріледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: