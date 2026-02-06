#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанда шетелдік әртістердің концертін ұйымдастыру тәртібі қайта қаралады

Қазақстанда шетелдік әртістердің кейбір концерттерін өткізуге тыйым салу немесе уақытша тоқтату мәселесі қарастырылады. Бұл туралы мәдениет және ақпарат вице-министрі Евгений Кочетов 2026 жылғы 6 ақпанда Сенаттың жұмысы барысында түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі., сурет - Zakon.kz жаңалық 06.02.2026 13:09 Сурет: pixabay
Қазақстанда шетелдік әртістердің кейбір концерттерін өткізуге тыйым салу немесе уақытша тоқтату мәселесі қарастырылады. Бұл туралы мәдениет және ақпарат вице-министрі Евгений Кочетов 2026 жылғы 6 ақпанда Сенаттың жұмысы барысында түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, мұндай норма "Креативті индустрияларды қолдау және дамыту мәселелері бойынша кейбір заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының заңына енгізілген. Заң жобасы Сенатта қолдау тапқан.

"Қазіргі таңда бізде нақты қандай әртістердің концертін өткізуге тыйым салынуы мүмкін екені белгісіз. Қазақстан барлығына ашық мемлекет болып табылады, бізде өз-өзін еркін білдіру құқығы мойындалады. Бұрынғы тәжірибе былай болған: шетелдік әртіс белгілі бір қалада гастрольге келгісі келгенде, оның промоутері немесе продюсері, немесе жұмыс істейтін ұйым келісімшарт жасамай-ақ билет сатуын бастап жіберген. Билеттер сатылған соң ғана келісімшарт жасалып, қала әкімдігімен жұмыс басталған", – деді Евгений Кочетов.

Вице-министрдің айтуынша, бұл тәсіл кезінде жергілікті билік пен министрлік әртістердің жоспарынан хабарсыз қалған жағдайлар болып келген.

"Бізге бұл дұрыс емес сияқты көрінді, себебі әлемдік тәжірибе мүлде басқа. Енді жаңа механизм бойынша: гастроль жоспарланған кезде, бірінші кезекте келісімшарт жасалып, қала әкімдігімен жұмыс басталуы тиіс. Келісімшартта әртістің міндеттері көрсетіледі, олар бұзылмауы керек. Бұл міндеттер негізінен әндердің мазмұнына қатысты – олар елдің ұлттық тәртібін бұзбауы, порнографияны немесе есірткі қолдануды насихаттамауы тиіс. Егер бәрі заңға сәйкес болса, әртіс қалада өнер көрсетуге құқылы. Біз үшін бұл логикалық әрі дұрыс тәртіп", – деп түсіндірді Кочетов.

Журналистер әртістің шығармашылығында тыйым салынған тақырыптар болса, Қазақстанға келе ала ма деп сұрады.

"Біз сол музыкалық композицияларды орындамауды ұсынамыз", – деді вице-министр.

Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Евгений Кочетов қалыңдық ұрлауды насихаттайтын әндерге тыйым салу мүмкіндігі туралы да пікір білдірген болатын.

