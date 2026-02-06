#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
495.1
583.72
6.46
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
495.1
583.72
6.46
Қоғам

Қазақстанда фильмдерді тексеру мерзімі ұзартылып, сапаға басымдық беріледі

Мәдениет және ақпарат вице-министрі Евгений Кочетов 2026 жылғы 6 ақпанда Сенаттың ақпараттық алаңында фильмге прокаттық куәлік алу туралы өтінімді қарау мерзімін 7 жұмыс күнінен 30 жұмыс күніне дейін ұзарту нормасын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі., сурет - Zakon.kz жаңалық 06.02.2026 13:49 Сурет: pixabay
Мәдениет және ақпарат вице-министрі Евгений Кочетов 2026 жылғы 6 ақпанда Сенаттың ақпараттық алаңында фильмге прокаттық куәлік алу туралы өтінімді қарау мерзімін 7 жұмыс күнінен 30 жұмыс күніне дейін ұзарту нормасын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Аталған норма "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне креативті индустрияларды қолдау және дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" заңға енгізілген. Құжатты бүгін Сенат қолдады.

Вице-министрдің айтуынша, бұрынғы 7 күн ішінде негізінен тек құжаттар қаралып үлгерген, ал кинотеатрларда көрсетілетін фильмдер санының артуына байланысты прокат алдындағы сараптама сапасы төмендей бастаған.

"Бұл қоғам үшін де, прокаттаушылар үшін де тиімсіз. Себебі прокат алдындағы сараптама негізінде жас шектеулері белгіленеді: 21+, 18+, 16+ және т.б. Бұл фильмнің қай уақытта көрсетілетініне тікелей әсер етеді. Мысалы, 21+ санаты берілсе, фильм тек сағат 22:00-ден кейін көрсетіледі. Сондықтан прокаттық сараптаманың мүмкіндігінше сапалы жүргізілуіне барлығы мүдделі", – деді Евгений Кочетов.

Министрлік нәтижесінде прокат алдындағы сараптаманың сапасын арттыруды көздеп отыр. Атап айтқанда, заңға қайшы мазмұн, бейәдеп сөздер, зорлық-зомбылық пен қатыгездік көріністері тұрғысынан тексеру күшейтіледі. Сонымен бірге, вице-министрдің сөзінше, фильм өндірушілеріне құқыққа қайшы контентке қатысты тұстарды түзетуге мүмкіндік беріледі.

"Біздің ойымызша, бұл – дұрыс әрі тиімді тәсіл", – деп түйіндеді Кочетов.

Бұған дейін вице-министр Қазақстанда кейбір концерттерге тыйым салу немесе оларды тоқтата тұру нормасына да түсініктеме берген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда миллиардтаған теңге креатив индустриясын қолдауға бағытталады
15:26, Бүгін
Қазақстанда миллиардтаған теңге креатив индустриясын қолдауға бағытталады
Қазақстанда шетелдік әртістердің концертін ұйымдастыру тәртібі қайта қаралады
13:09, Бүгін
Қазақстанда шетелдік әртістердің концертін ұйымдастыру тәртібі қайта қаралады
Балалардың әлеуметтік желілерге қолжетімділігін шектеу: заң жобасы Парламентке қашан жетеді
13:28, Бүгін
Балалардың әлеуметтік желілерге қолжетімділігін шектеу: заң жобасы Парламентке қашан жетеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: