6 ақпанда теңге тағы да нығайды
2026 жылғы 6 ақпанда Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталарының күндік саудасы аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа салмақты бағамы 494,63 теңге болды, бұл алдыңғы күнге қарағанда 0,13 теңгеге төмен.
Ресей рублі 6,39 теңгеге дейін төмендеді (-0,07), ал Қытай юаны 71,24 теңге болды (-0,24).
Ақша айырбастау пункттерінде доллар 494,8–497,4 теңге аралығында, еуро 582,9–587,8 теңге, рубль 6,38–6,51 теңге диапазонында сатып алынады және сатылады.
Сонымен қатар, 6 ақпандағы әлемдік мұнай бағалары да өсті. Brent маркалы сәуірлік фьючерстер бағасы алдыңғы жабылу деңгейіне қарағанда 0,55%-ға өсіп, 1 баррель үшін 67,92 долларға жетті. Ал WTI наурыздық фьючерстері 0,63%-ға өсіп, 63,69 доллар болды.
Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 495,1 теңге, еуроны – 583,72 теңге, рубльді – 6,46 теңге деп бекітті.
