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Қоғам

Бозжырадағы әдепсіз әрекет: вице-министр пікір білдірді

Урочище Бозжыра, плато Устюрт, Устюртское плато, Мангистау, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2026 16:38 Фото: pexels
Мәдениет және ақпарат вице-министрі Евгений Кочетов 2026 жылғы 24 қыркүйекте Тәуелсіздік сарайында Бозжырада дәрет сындырған туристке қатысты резонанс тудырған видеоға пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Евгений Кочетов бұл жағдаймен құқық қорғау органдары айналысатынын атап өтті.

"Бұл сұмдық қой, ұят. Мұны тағы қалай атауға болатынын білмеймін. Ішкі мәдениет, тәрбие – бұл жағдай адам бойында болуы тиіс ең маңызды құндылықтардың бірі осы екенін тағы бір көрсетті. Мұны жалпы қалай ақтауға болады? Бұған қалай қарау керек? Әрине, теріс қараймыз! Егер мұны перформанс деп атайтын болсақ, ол сөзсіз сәтсіз шықты", – деді ол.

2026 жылғы 17 шілдеде әлемнің ерекше жерлерін аралап жүрген неміс тревел-блогері Sindy Қазақстан туралы жаңа жобасының тизерін жариялаған болатын. Фильмнің негізгі локацияларының бірі Маңғыстау облысындағы Бозжыра шатқалы болды.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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Мәдениет және ақпарат вице-министрі Евгений Кочетов 2026 жылғы 24 қыркүйекте Тәуелсіздік сарайының кулуарында &quot;Қазақфильм&quot; аумағын жаңғырту жоспарымен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
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