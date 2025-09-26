#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
541.68
636.26
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
541.68
636.26
6.48
Қоғам

Автокөлікті қайта жабдықтау туралы куәлік тек цифрлық форматта беріледі

Технический осмотр машины, технический осмотр автомобиля, техосмотр, техосмотр машины, техосмотр автомобиля, ремонт машины, ремонт автомобиля, СТО, работники СТО, плановое техническое обслуживание, поломка автомобиля , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.09.2025 09:26 Фото: pexels
ІІМ көлік құралдарының конструкциясына енгізілген өзгерістердің қауіпсіздік талаптарына сәйкестігі туралы куәлікті ақпараттандыру объектілері арқылы беру бойынша пилоттық жоба жүргізу туралы бұйрық әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жобаның мақсаты – көлік құралдарын қайта жабдықтау рәсімін цифрландыру және мемлекеттік қызмет көрсету тәртібін жеңілдету. Атап айтқанда, "Көлік құралының конструкциясына енгізілген өзгерістердің қауіпсіздік талаптарына сәйкестігі туралы куәлікті беру" мемлекеттік қызметі ақпараттық жүйелер арқылы көрсетілмек.

Сонымен қатар тиісті мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелері арасында интеграциялық өзара іс-қимылды іске асыру есебінен бірқатар құжаттарды қағаз түрінде ұсыну талабы алып тасталады.

Құжат "Ашық НҚА" порталында 13 қазанға дейін қоғамдық талқылау үшін орналастырылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстандық жүргізушілер үшін жақсы жаңалық
12:47, 22 қыркүйек 2025
Қазақстандық жүргізушілер үшін жақсы жаңалық
Енді сертификатталған ұйымдар автомобиль дизайнына өзгерістер енгізе алады
12:44, 15 қыркүйек 2025
Енді сертификатталған ұйымдар автомобиль дизайнына өзгерістер енгізе алады
Көлікті сатып алу-сату шарты: қазақстандық жүргізушілерге жағымды жаңалық хабарланды
15:28, 02 қыркүйек 2025
Көлікті сатып алу-сату шарты: қазақстандық жүргізушілерге жағымды жаңалық хабарланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: