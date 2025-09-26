#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
541.68
636.26
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
541.68
636.26
6.48
Қоғам

ЕАЭО аясында тауар импортына ҚҚС-тан босату қағидалары әзірленді

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.09.2025 10:01 Фото: freepik
Қаржы министрлігі ЕАЭО елдерінен Қазақстан аумағына әкелінген тауарларды жөндеу қызметтерінің тізбесін және Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде импортталатын тауарларды қосылған құн салығынан босату қағидаларын анықтайтын жобаны әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жаңа Салық кодексін іске асыру мақсатында жобада ЕАЭО мемлекеттерінен Қазақстанға әкелінген тауарларды жөндеу, оның ішінде қалпына келтіру және құрамдас бөліктерін ауыстыру қызметтерінің тізбесі бекітіледі. Сондай-ақ құжатта Еуразиялық экономикалық одақ аясында тауар импортына қосылған құн салығын салудан босату тәртібі көрсетілген.

Жобаның мақсаты – ЕАЭО елдерінен импортталатын көлік құралдары мен жекелеген тауар санаттарын жөндеу кезінде ҚҚС төлеуден босатудың құқықтық тетігін қалыптастыру. Бұл сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың қаржылық жүктемесін азайтып, Қазақстандағы сервис және өндіріс салаларын дамытуға ынталандыруға бағытталған.

Күтілетін нәтиже – салықтық жеңілдіктер есебінен кәсіпорындардың шығындарын қысқарту, импортталған тауарларды жөндеу және қалпына келтіру рәсімдерін жеңілдету, қазақстандық компаниялардың ЕАЭО елдері арасындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру.

Министрліктің түсіндіруінше, құжат ЕАЭО аумағынан әкелінген тауарларды жөндеу кезінде ҚҚС қолдану мәселелерінде құқықтық айқындық орнатуға, салықтық әкімшілендіру барысында туындайтын даулар мен құқықтық қайшылықтарды азайтуға бағытталған.

Жоба "Ашық НҚА" порталында 10 қазанға дейін қоғамдық талқылауға шығарылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда Аманжол көшесіндегі шұңқыр үшін мердігер әкімшілік жауапқа тартылды
11:37, Бүгін
Алматыда Аманжол көшесіндегі шұңқыр үшін мердігер әкімшілік жауапқа тартылды
Түркістанда Кореяның жетекші университеті ашылды
10:23, Бүгін
Түркістанда Кореяның жетекші университеті ашылды
Қазақстанда кепілсіз тұтынушылық қарыздар беруге шектеу енгізілмек
09:54, Бүгін
Қазақстанда кепілсіз тұтынушылық қарыздар беруге шектеу енгізілмек
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: