ЕАЭО аясында тауар импортына ҚҚС-тан босату қағидалары әзірленді
Жаңа Салық кодексін іске асыру мақсатында жобада ЕАЭО мемлекеттерінен Қазақстанға әкелінген тауарларды жөндеу, оның ішінде қалпына келтіру және құрамдас бөліктерін ауыстыру қызметтерінің тізбесі бекітіледі. Сондай-ақ құжатта Еуразиялық экономикалық одақ аясында тауар импортына қосылған құн салығын салудан босату тәртібі көрсетілген.
Жобаның мақсаты – ЕАЭО елдерінен импортталатын көлік құралдары мен жекелеген тауар санаттарын жөндеу кезінде ҚҚС төлеуден босатудың құқықтық тетігін қалыптастыру. Бұл сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың қаржылық жүктемесін азайтып, Қазақстандағы сервис және өндіріс салаларын дамытуға ынталандыруға бағытталған.
Күтілетін нәтиже – салықтық жеңілдіктер есебінен кәсіпорындардың шығындарын қысқарту, импортталған тауарларды жөндеу және қалпына келтіру рәсімдерін жеңілдету, қазақстандық компаниялардың ЕАЭО елдері арасындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру.
Министрліктің түсіндіруінше, құжат ЕАЭО аумағынан әкелінген тауарларды жөндеу кезінде ҚҚС қолдану мәселелерінде құқықтық айқындық орнатуға, салықтық әкімшілендіру барысында туындайтын даулар мен құқықтық қайшылықтарды азайтуға бағытталған.
Жоба "Ашық НҚА" порталында 10 қазанға дейін қоғамдық талқылауға шығарылды.