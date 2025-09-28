Төтенше жағдайлар министрлігі биыл 30 жылдығын атап өтеді
Сурет: ҚР ТЖМ
2025 жылы 28 қыркүйекте Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі биыл құрылғандарына 30 жыл толатындарын айтып, арнайы жазбамен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Төтенше жағдайлар министрлігіне 2025 жылы 19 қазанда 30 жыл толады. Құзырлы министрлік өз мақсаты мен сүйенетін қағидаттары туралы жазба жариялады.
"Үш онжылдық бойы ведомствоның басты және өзгермейтін мақсаты— адам өмірін құтқару болып қала береді. Біздің қызметкерлер ең жоғары мақсат үшін күн сайын "от пен суға" түсіп, өздерін қауіп-қатерге төндіреді. Осы жылдар ішінде мыңдаған азаматтың өмірі мен денсаулығын сақтап қалуға қол жеткізілді - балалар мен егде жастағы адамдардан бастап үй жануарларына дейін. Біз үшін әрбір өмір баға жетпес", делінген ТЖМ баспасөз қызметінің жазбасында.
ТЖМ түрлі бейіндегі мамандарды - өрт сөндірушілер, құтқарушылар, сүңгуірлер, кинологтар, инспектор, дәрігерлер мен ұшқыштарды біріктіреді.
"Біз қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатымен біріккен біртұтас командамыз. 30 жыл - жай ғана күн емес. Бұл барша ел үшін төзімділіктің, күш-қуаттың және үміттің белгісі", - дейді құзырлы ведомстводан.
Бұған дейін бүгін елімізде Еңбек күні атап өтіліп жатқанын жазғанбыз. Сондай-ақ Мемлекет басшысы Қазақстан халқын Еңбек күнімен құттықтады.
