Астана, Алматы, Шымкент: алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы
Алдағы үш күнде Астанада сынап бағаны 4 градус суықты көрсетіп, қар жауатыны, үсік жүретіні, ал Алматыда сынап бағаны 3 градус жылы болып, ауа райы жаңбырлы болады, дегенмен күн салқындайды деп күтіледі. Шымкентте болса, күн әлі жылы, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы "Қазгидромет" РМК-ның 2025 жылғы 2, 3 және 4 қазанға жасаған болжамында айтылады.
Астана
- 2 қазан: аспан бұлтты, ауа райы аздап жауын-шашынды (жаңбыр, қар). Солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні - 9-14 м/с, таңертең және түстен кейінгі екпіні - 15-20 м/с, кей тұста - 23 м/с. Ауа температурасы түнде: +2...+4°C, күндіз: +6...+8°C.
- 3 қазан: аспан бұлтты, түнде қар жауады. Түнде және таңертең тұман түседі. Солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні - 7-12 м/с. Ауа температурасы түнде: -2...-4°C, күндіз: +5...+7°C.
- 4 қазан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: -2...-4°C, күндіз: +8...+10°C.
Алматы
- 2 қазан: аспан бұлтты, түнде ауа райы жауын-шашынды (негізінен жаңбыр). Ауа температурасы түнде: +3...+5°C, күндіз: +10...+12°C.
- 3-4 қазан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +3...+5°C, күндіз: +13...+15°C.
Шымкент
2 қазан: аспан бұлтты, түнде жаңбыр жауады. Солтүстік, солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде: +4...+6°C, күндіз: +18...+20°C.
3 қазан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +6...+8°C, күндіз: +19...+21°C.
4 қазан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +7...+9°C, күндіз: +21...+23°C.
