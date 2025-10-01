#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
549.06
644.87
6.66
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
549.06
644.87
6.66
Қоғам

Астана, Алматы, Шымкент: алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы

Алматы, Астана, Шымкент, ауа райы болжамы, 2 қазан, 3 қазан, 4 қазан, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.10.2025 17:52 Сурет: Zakon.kz/Павел Михеев
Алдағы үш күнде Астанада сынап бағаны 4 градус суықты көрсетіп, қар жауатыны, үсік жүретіні, ал Алматыда сынап бағаны 3 градус жылы болып, ауа райы жаңбырлы болады, дегенмен күн салқындайды деп күтіледі. Шымкентте болса, күн әлі жылы, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы "Қазгидромет" РМК-ның 2025 жылғы 2, 3 және 4 қазанға жасаған болжамында айтылады.

Астана

  • 2 қазан: аспан бұлтты, ауа райы аздап жауын-шашынды (жаңбыр, қар). Солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні - 9-14 м/с, таңертең және түстен кейінгі екпіні - 15-20 м/с, кей тұста - 23 м/с. Ауа температурасы түнде: +2...+4°C, күндіз: +6...+8°C.
  • 3 қазан: аспан бұлтты, түнде қар жауады. Түнде және таңертең тұман түседі. Солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні - 7-12 м/с. Ауа температурасы түнде: -2...-4°C, күндіз: +5...+7°C.
  • 4 қазан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: -2...-4°C, күндіз: +8...+10°C.

Алматы

  • 2 қазан: аспан бұлтты, түнде ауа райы жауын-шашынды (негізінен жаңбыр). Ауа температурасы түнде: +3...+5°C, күндіз: +10...+12°C.
  • 3-4 қазан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +3...+5°C, күндіз: +13...+15°C.

Шымкент

2 қазан: аспан бұлтты, түнде жаңбыр жауады. Солтүстік, солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 5-10 м/с. Ауа температурасы түнде: +4...+6°C, күндіз: +18...+20°C.

3 қазан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +6...+8°C, күндіз: +19...+21°C.

4 қазан: аспан бұлтты, күн райы жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде: +7...+9°C, күндіз: +21...+23°C.


Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Астана, Алматы, Шымкент: алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы
10:58, 28 қыркүйек 2025
Астана, Алматы, Шымкент: алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы
"Жаңбыр жауып, күн суытады". Алматыда алдағы аптада ауа райы қандай болады
17:27, 26 қыркүйек 2025
"Жаңбыр жауып, күн суытады". Алматыда алдағы аптада ауа райы қандай болады
21-23 қыркүйекке арналған еліміздің үш ірі қаласы бойынша ауа райы болжамы
12:56, 21 қыркүйек 2025
21-23 қыркүйекке арналған еліміздің үш ірі қаласы бойынша ауа райы болжамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: