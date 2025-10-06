#Қазақстан
Қоғам

Тұмау маусымында вирустардан қорғанудың қарапайым төрт тәсілі аталды

Тұмау маусымы, суық тию, әлсіреу , сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2025 11:11 Сурет: freepik
Фармацевт Амир Бхогал маусымдық жұқпалы аурулар кезінде иммунитетті күшейтіп, вирустардан қорғануға көмектесетін төрт негізгі ережемен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның кеңестерін HuffPost басылымы жариялады.

Маманның айтуынша, ең қарапайым әрі тиімді қорғану әдісі – жеткілікті ұйқы және толыққанды тамақтану. Күз мезгілінде ағзаны дәрумендер мен минералдарға бай маусымдық жеміс-жидек пен көкөністермен қамтамасыз ету өте маңызды. Бұл иммундық жүйені қолдап, жасушалардың қалпына келуін тездетеді.

Сондай-ақ, Бхогал үйде және жұмыс орнында ылғалды тазалықты жиі жасап, беткі заттарды дезинфекциялап тұрудың маңыздылығын еске салды. Вирустар кейбір заттардың бетінде екі тәулікке дейін сақталуы мүмкін, сондықтан тазалық – жұқтыру қаупін едәуір төмендетеді.

Бұдан бөлек, маман тұмауға қарсы вакцина салдыруды ұсынды. Оның айтуынша, екпе – суық тию маусымында қорғанудың ең сенімді тәсілдерінің бірі.

Қорытындылай келе, фармацевт ауру белгілері бар адамдармен тығыз қарым-қатынастан аулақ болуға кеңес берді. Бұл қарапайым ереже жұқтыру қаупін айтарлықтай азайта алады.

Бұл ақпараттар дәрігердің кеңесін алмастырмайды. Қандай да бір шешім қабылдамас бұрын, маманмен кеңесіңіз.

Бұған дейін 6 қазаннан бастап алматылықтарға жаңа дәрі-дәрмектер тегін берілетіндігін жазған болатынбыз.

