Тұмау маусымында вирустардан қорғанудың қарапайым төрт тәсілі аталды
Оның кеңестерін HuffPost басылымы жариялады.
Маманның айтуынша, ең қарапайым әрі тиімді қорғану әдісі – жеткілікті ұйқы және толыққанды тамақтану. Күз мезгілінде ағзаны дәрумендер мен минералдарға бай маусымдық жеміс-жидек пен көкөністермен қамтамасыз ету өте маңызды. Бұл иммундық жүйені қолдап, жасушалардың қалпына келуін тездетеді.
Сондай-ақ, Бхогал үйде және жұмыс орнында ылғалды тазалықты жиі жасап, беткі заттарды дезинфекциялап тұрудың маңыздылығын еске салды. Вирустар кейбір заттардың бетінде екі тәулікке дейін сақталуы мүмкін, сондықтан тазалық – жұқтыру қаупін едәуір төмендетеді.
Бұдан бөлек, маман тұмауға қарсы вакцина салдыруды ұсынды. Оның айтуынша, екпе – суық тию маусымында қорғанудың ең сенімді тәсілдерінің бірі.
Қорытындылай келе, фармацевт ауру белгілері бар адамдармен тығыз қарым-қатынастан аулақ болуға кеңес берді. Бұл қарапайым ереже жұқтыру қаупін айтарлықтай азайта алады.
Бұл ақпараттар дәрігердің кеңесін алмастырмайды. Қандай да бір шешім қабылдамас бұрын, маманмен кеңесіңіз.
