Қоғам

Павлодарда инвесторлар үшін электр тарифтері төмендетілді

Павлодар қаласының прокуратурасы өңір экономикасына 400 миллиард теңгеден астам инвестиция салған 20 кәсіпорынға қатысты электр энергиясына тарифтерді қолдануда заңбұзушылықтар анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Павлодар қаласының прокуратурасы өңір экономикасына 400 миллиард теңгеден астам инвестиция салған 20 кәсіпорынға қатысты электр энергиясына тарифтерді қолдануда заңбұзушылықтар анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тексеру барысында монополист компаниялар кейбір инвесторлардан жеңілдік қарастырылмаған жалпы тариф бойынша ақы алғаны белгілі болды.

Прокурорлық қадағалау нәтижесінде кәсіпорындарға жеңілдік тарифтер бекітіліп, бұл электр энергиясының құнын төмендетуге мүмкіндік берді.

Атқарылған шаралар "Павлодар" арнайы экономикалық аймағының қатысушыларының шығындарын қысқартып, өңірдегі инвестициялық ахуалды жақсартуға ықпал етті.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
