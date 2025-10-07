#Қазақстан
Қоғам

Министрлік: Қазақстанда жасанды түсік мәселесіне қатысты саясат өзгермейді

Фото: unsplash
Қазақстанда аборт жасауға тыйым салу қарастырылмайды. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова 2025 жылғы 7 қазанда өткен Үкімет брифингінде айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Журналистердің тиісті сұрағына министр нақты жауап берді:


"Жоқ. Біз неғұрлым өркениетті әдістерді таңдаймыз", – деді Ақмарал Әлназарова.

Өз кезегінде Денсаулық сақтау министрлігінің Ана мен бала денсаулығын қорғау департаментінің директоры Магрипа Хамитова елімізде жыл сайын 70 мыңнан астам аборт жасалатынын мәлімдеді. Көбінесе бұл — 25 пен 35 жас аралығындағы әйелдер арасында тіркеледі.

Бұған дейін министр әлеуметтік осал топтағы әйелдерге тегін контрацептивтер поликлиникаларда берілетінін хабарлаған еді.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
