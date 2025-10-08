Астана аспанында Ай толды: тұрғындар таңғажайып кадрларымен бөлісті
Сурет: pixabay
2025 жылғы 7 қазанда Астана тұрғындары ай толуын тамашалап, сирек кездесетін астрономиялық құбылыстың суреттерін желіде жарыса бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Желі қолданушылары 7 қазандағы Айды ертегідей деп суреттеді.
Белгілі болғандай Ай Жерге 360 мың километрге дейінгі қашықтыққа жақындаған. Сондықтан Ай әдеттегіден шамамен 30% жарық көрініп, 14% үлкенірек кейіпте болды.
