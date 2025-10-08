"Келіспесең – ұрлап кетемін": депутат Әбенов мемлекеттік теледидардағы бағдарламаларға наразы
Депутат Мұрат Әбенов бүгін, 8 қазанда, Мәжілістегі баспасөз мәслихатында 2025 жылы енгізілген адам ұрлауға қатысты жазаны күшейту туралы норманың тиімділігі жайлы пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Қазір заң бойынша мұндай әрекет үшін 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.
"Ең болмағанда заң профилактикалық рөл атқара бастады. Мұндай қылмысқа бармас бұрын көп адам ойланатын болды. Бұл қылмыс – қызды ұрлауға көмектескендерге де, ұстағандарға да, үйден шығарып жібермей есік алдында жатқандарға да қатысты. Барлығын жауапқа тартады. Осындай неке көбіне ажырасумен аяқталады, ал балалар жетім қалады", – деді Әбенов.
Оның мәліметінше, өткен жылы Түркістан облысында ғана 13 қыз ұрлау оқиғасы тіркелген.
"Теледидарда бүгінгі күнге дейін жігіттің "келіспесең – сені ұрлап кетемін" деп мәлімдейтін бағдарламалары көрсетіледі. Бұл – әйел құқықтарын ашық бұзуды насихаттау. Мемлекеттік теледидар мұндай мәлімдемелерге жол бергені мені ашуландырады. Жаңағы сөздің түпкірі келесідей: "Келіспесең де, мен сені зорлап, саған үйленемін, одан кейін қайда барасың?" Оңтүстікте мұндай оқиғалар көп", – деді депутат.
Ол сондай-ақ өткен жылы осындай 213 қылмыс тіркелгенін, олардың тек 10-ы ғана сотқа жеткенін айтты.
"Біз жазаны үш деңгейге бөлдік. Бірінші деңгей: ұрлады – айыппұл немесе 3 жылға дейін түрме. Екінші деңгей: күш қолданып, қорқытты, бопсалады – 3-тен 5 жылға дейін. Ал егер денсаулыққа зиян келтірсе – 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған", – деді депутат.
