#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
541.63
632.24
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
541.63
632.24
6.61
Қоғам

Астанада касса қызметкері бір жыл бойы дәмхананың қаржысын жымқырып келген

Астанада касса қызметкері бір жыл бойы дәмхананың қаржысын жымқырып келген, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2025 17:20 Сурет: Zakon.kz
Астанада полиция қызметкерлері қоғамдық тамақтану орындарының бірінде болған ірі көлемдегі ұрлық фактісін анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тергеу барысында белгілі болғандай, кассир болып жұмыс істеген қыз тапсырыстарды автоматтандыру жүйесі арқылы бүркемелеп, сатылымның бір бөлігін есептен жасырған. Ол бір жыл бойы кейбір тапсырыстарды жүйеден өшіріп, клиенттерден қолма-қол төлем алғанымен, қаржыны мекеменің есепшотына емес, өзінің жеке шотына аударып отырған.

Осылайша кәсіпорынға 10 миллион теңгеден астам материалдық шығын келтірілген. Жеткілікті тексеру жүргізген басшылық айтарлықтай қаржылық жетіспеушілікті анықтап, құқық қорғау органдарына жүгінген.

Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Жамбыл облысында өз үйінен алтын бұйымдар ұрлаған азамат анықталды
16:55, 14 мамыр 2025
Жамбыл облысында өз үйінен алтын бұйымдар ұрлаған азамат анықталды
Астанада заңсыз саудамен айналысқан азамат жауапкершілікке тартылды
13:40, 02 қазан 2025
Астанада заңсыз саудамен айналысқан азамат жауапкершілікке тартылды
Астанада 3 млн теңгенің алтын бұйымын ұрлаған ломбард қызметкері ұсталды
10:56, 28 мамыр 2024
Астанада 3 млн теңгенің алтын бұйымын ұрлаған ломбард қызметкері ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: