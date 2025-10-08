#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
541.63
632.24
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
541.63
632.24
6.61
Қоғам

Астанада есірткі тасымалдаған күдікті қолға түсті

Астанада есірткі тасымалдаған күдікті қолға түсті, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2025 18:50 Сурет: polisia.kz
Астанада полицейлер қылмыстық әрекетін жаңа бастаған 33 жастағы әйелдің заңсыз іс-әрекетінің жолын кесті, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Патрульдеу барысында полицейлер бір үйдің маңында күмәнді іс-қимыл жасап, айналасына абыржып қараған әйелге назар аударған.

Құқық қорғау қызметкерлерін көрген сәтте оның мазасыздана бастауы полицейлердің күдігін күшейтті. Тексеру кезінде оның қалтасынан мефедрон есірткі заты салынған 10-нан астам түйіншек табылды.

Кейін белгілі болғандай, ол үш күн бұрын интернет арқылы "жеңіл табыс" туралы хабарландыруға жауап беріп, есірткіні жасырын қойып кетуші ретінде жұмысқа тұрған. Дәл алғашқы "тапсырмасын" орындау кезінде полицияның көзіне түсіп, ұсталды.

Аталған дерек бойынша есірткі заттарын заңсыз сақтау және сату фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Полиция интернеттегі "жылдам табыс" көздеріне сенбеуді ескертеді. Соңы қылмыстық жауапкершілікке және өмірге қауіп төндіруге әкеліп соғады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Астанада интернет арқылы алаяқтық жасаған күдікті қолға түсті
21:44, 30 қыркүйек 2025
Астанада интернет арқылы алаяқтық жасаған күдікті қолға түсті
Астанада вейп сатумен айналысқан күдікті ұсталды
19:12, 12 наурыз 2025
Астанада вейп сатумен айналысқан күдікті ұсталды
Алматыда "синтетика" таратумен айналысқан күдікті ұсталды
10:47, 02 қазан 2025
Алматыда "синтетика" таратумен айналысқан күдікті ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: