#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
540.06
628.25
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
540.06
628.25
6.61
Қоғам

Ақмола облысында бақылаусыз мал жаюдың 1800-ден астам жағдайы тіркелді

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, пастбище, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2025 11:56 Фото: primeminister.kz
Жүргізіліп жатқан профилактикалық іс-шараларға қарамастан, Ақмола облысында малдың кесірінен жол-көлік оқиғалары тіркелуде.

2025 жылдың басынан бастап жануарларға байланысты алты ЖКО тіркелді. Салдарынан екі адам қаза тауып, 16 адам әртүрлі дәрежедегі жарақаттар алды. Осындай оқиғалардың бірі 7 қазанда болды. Ерейментау ауданында полицияның кезекші бөліміне Торғай ауылы бағытындағы Ерейментау қаласына апаратын жолдағы ЖКО туралы хабарлама келіп түсті.

Трассаның 7-шақырымында Қоянды ауылына бара жатқан Toyota Caldina көлігінің жүргізушісі кенеттен өтіп бара жатқан жылқыға соғылған. Апат салдарынан жүргізуші мен жолаушы жеңіл дене жарақатын алды. Қазіргі уақытта полицейлер жануардың иесін анықтау бойынша тексеру амалдарын жүргізуде.

27 қыркүйекте Тассуат ауылының маңындағы жолда және 28 тамызда Жезқазған – Петропавл бағытындағы Гастелло ауылының аумағында да дәл осындай жағдайлар тіркелді.

Полицейлердің айтуынша, басты мәселе – жануарлардың көпшілігінде сәйкестендіру белгілері жоқ және чиптен өтпеген. Ветеринарлар полицейлермен бірге оқиға орындарына барып, иесіз жануарлардың иелерін анықтау үшін жақын маңдағы елді мекендерді зерттеді.

Алайда сәйкестендіру белгілерінің болмағандықтан жануарлардың иесін анықтау қиынға соғады. Жыл басынан бері өңірде жануарлардың бақылаусыз жайылуына жол берген 1801 мал иесі жауапкершілікке тартылды.

Полицейлер азаматтарды қауіпсіздік шараларын сақтауға және жануарларын мұқият бақылауға шақырады. Бақылаусыз мал жайылымы – бұл жол қозғалысындағы жүргізушілер мен жолаушылардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіреді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Полиция жүргізушілерді жол үстінде барынша мұқият болуға шақырады
12:07, 18 ақпан 2025
Полиция жүргізушілерді жол үстінде барынша мұқият болуға шақырады
Ақмола облысында бір мезетте 15 көлік соқтығысты
12:11, 03 қаңтар 2024
Ақмола облысында бір мезетте 15 көлік соқтығысты
Биыл Ақмола облысында 10 мыңнан астам жаяу жүргінші әкімшілік жауапкершілікке тартылды
16:57, 16 тамыз 2023
Биыл Ақмола облысында 10 мыңнан астам жаяу жүргінші әкімшілік жауапкершілікке тартылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: