Қоғам

Тоқаев Душанбедегі Қабылдаулар сарайына барды

Тоқаев Душанбедегі Қабылдаулар сарайына барды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2025 18:00 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы "Орталық Азия – Ресей" саммитіне қатысу үшін Душанбедегі Қабылдаулар сарайына барды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың хабарлауынша, Қасым-Жомарт Тоқаевты Тәжікстан Президенті Эмомали Рахмон қарсы алды.

Осыдан кейін "Орталық Азия – Ресей" саммитіне қатысушылар бірге суретке түсті.

Сурет: akorda.kz

Еске салайық, бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Тәжікстан Президенті Эмомали Рахмонмен кездесу өткізгенін хабарлаған едік.

Кездесу барысында тараптар Қазақстан мен Тәжікстан арасындағы стратегиялық серіктестікті одан әрі нығайтуға бейіл екендерін растады.


Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Тоқаев Италия Президентімен келіссөз жүргізу үшін "Квиринале" сарайына барды
18:35, 18 қаңтар 2024
Тоқаев Италия Президентімен келіссөз жүргізу үшін "Квиринале" сарайына барды
Қасым-Жомарт Тоқаев Үлкен Кремль сарайына келді
15:35, 25 мамыр 2023
Қасым-Жомарт Тоқаев Үлкен Кремль сарайына келді
Тоқаев Қытайдың Тяньцзинь қаласына барды
14:00, 30 тамыз 2025
Тоқаев Қытайдың Тяньцзинь қаласына барды
