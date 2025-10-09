Тоқаев Душанбедегі Қабылдаулар сарайына барды
Мемлекет басшысы "Орталық Азия – Ресей" саммитіне қатысу үшін Душанбедегі Қабылдаулар сарайына барды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорданың хабарлауынша, Қасым-Жомарт Тоқаевты Тәжікстан Президенті Эмомали Рахмон қарсы алды.
Осыдан кейін "Орталық Азия – Ресей" саммитіне қатысушылар бірге суретке түсті.
Еске салайық, бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Тәжікстан Президенті Эмомали Рахмонмен кездесу өткізгенін хабарлаған едік.
Кездесу барысында тараптар Қазақстан мен Тәжікстан арасындағы стратегиялық серіктестікті одан әрі нығайтуға бейіл екендерін растады.
