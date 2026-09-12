Тоқаев Нью-Делиге барды
Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт БРИКС XVIII саммитіне қатысу үшін Нью-Дели қаласына барды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі 2026 жылғы 12 қыркүйекте хабарлады.
Қазақстан Президентін Үндістан Үкіметінің ресми тұлғалары қарсы алды.
Сапар аясында Қасым-Жомарт Тоқаев "аутрич"/"БРИКС+" форматындағы пленарлық отырыста сөз сөйлейді, сондай-ақ бірқатар екіжақты кездесу өткізеді.
Еске салайық, бұған дейін Ақорда Қазақстан президентінің 12-16 қыркүйекке жоспарланған жұмыс кестесін жариялады.
Қазақстан президентінің шетелге екі сапары жоспарланған. Қасым-Жомарт Тоқаев 12-13 қыркүйек күндері Премьер-министр Нарендра Модидің шақыруымен БРИКС XVIII саммитіне қатысу үшін Үндістанға жұмыс сапарымен баратыны, ал 14-16 қыркүйекте Ли Чжэ Мёңнің шақыруымен Корея Республикасына мемлекеттік сапармен баратыны айтылған.
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