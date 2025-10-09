#Қазақстан
Қоғам

Таразда үш әкімдік ғимараты жекеменшікке өтіп кеткен: сот екі шенеунікке үкім шығарды

Таразда үш әкімдік ғимараты жекеменшікке өтіп кеткен: сот екі шенеунікке үкім шығарды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2025 18:45 Сурет: Zakon.kz
Тараздың №2 соты 9 қазанда қала әкімдігінің екі қызметкеріне қатысты үкім шығарды. Олар лауазымдық өкілетін пайдаланып, аса ірі көлемде алаяқтық пен ысырап жасау баптары бойынша айыпталған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тергеу дерегінше, 2021-2022 жылдары қалалық қаржы бөлімінің коммуналдық меншік секторының меңгерушісі мен оның қызметкері (коммуналдық меншік статистигі) әкімдік балансына тиесілі үш жылжымайтын мүлікті заңсыз түрде жеке тұлғаларға өткізіп, мемлекеттік меншік қорынан шығарып жіберген. Соның салдарынан мемлекетке ірі мөлшерде залал келген.

Сот процесі кезінде айыпталушылардың кінәсі куәгерлердің айғақтары, заттай дәлелдер және іс материалдарымен толық дәлелденді.

Прокурор екі айыпталушыға да 5 жыл 6 ай бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды сұраған. Алайда сот барысында олардың бірі – А. – кінәсін мойындамаған, ал екіншісі – К. – кінәсін толық мойындап, бас бостандығынан айыру жазасын қолданбауды сұраған.

Сот А. үшін жеңілдететін мән-жайлар ретінде оның бұрын сотталмағанын, келтірілген залалды өтегенін және денсаулығына байланысты (III топ мүгедектігі бар) жағдайын ескерген. Ал К. бойынша — кінәсін мойындауы мен бұрын сотталмағаны есепке алынған. Ауырлататын мән-жайлар анықталмаған.

Нәтижесінде сот А.-ға 4 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығын шектеу және өмір бойына белгілі бір лауазымдарды атқару құқығынан айыру жазасын тағайындады.

Ал К. 4 жылға бас бостандығынан айырылды, оған қоса 5 жыл мерзімге мүлікпен басқару және оған иелік ету саласында қызмет атқаруға тыйым салынды.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Таразда мәжілісмен Жигули Дайрабаевтың ұлдарына сот үкім шығарды
10:48, 07 сәуір 2023
Таразда мәжілісмен Жигули Дайрабаевтың ұлдарына сот үкім шығарды
Шымкентте моншада есірткі зертханасын ашқан ер адамға үкім шықты
19:30, 02 қыркүйек 2025
Шымкентте моншада есірткі зертханасын ашқан ер адамға үкім шықты
Сот бұрынғы дипломат Сәкен Мамашқа үкім шығарды
15:26, 18 шілде 2025
Сот бұрынғы дипломат Сәкен Мамашқа үкім шығарды
