Еліміздің солтүстігінде алғашқы қар түсіп, күн суытады
Фото: Zakon.kz
Қазақстанның солтүстік өңірлері алғашқы қыс лебін сезіне бастады. "Қазгидромет" РМК синоптиктері 11–13 қазан аралығына арналған ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Метеорологтардың мәліметінше, еліміздің батысы, солтүстігі және оңтүстігінде антициклонның әсері біртіндеп әлсіреп, енді ауа райына циклон ықпал ете бастайды.
"Атмосфералық фронттардың өтуі республиканың басым бөлігінде жауын-шашынның — жаңбыр мен қар түрінде түсуіне себеп болады", – деп хабарлады "Қазгидромет".
Сондай-ақ синоптиктердің мәліметінше, солтүстік және солтүстік-батыс облыстарында көктайғақ күтіледі.
"Ел бойынша тұман түсіп, жел күшеюі мүмкін", – делінген хабарламада.
Температуралық фон да төмендейді:
- түнде ауа температурасы –3...–10°C дейін түседі;
- күндіз –3...+5°C шамасында болады.
Басқа өңірлерде айтарлықтай өзгеріс күтілмейді.
Айта кетсек, бұған дейін "Қазгидромет" 10 қазанда еліміздің 14 облысында дауылды ескерту жариялаған болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript