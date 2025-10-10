#Қазақстан
Қоғам

Ақмола облысында тұрғын жалған "банк" пен "пошта" қызметкерлеріне алданып, 5 млн теңгесінен айырылды

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.10.2025 15:42 Фото: freepik
Ақмола облысында бірнеше адам қысқа уақыт ішінде интернет-алаяқтардың құрбанына айналды, деп хабарлайды Zakon.kz аймақтық полиция департаментінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Полицияның мәліметінше, 8 қазанда Бұланды ауданының тұрғыны әлеуметтік желі TikTok арқылы "капиталды көбейтеміз" деген уәде берген белгісіз тұлғаларға сеніп, 3 млн 187 мың теңгесінен айырылған.

Сол күні Көкшетау қаласының полициясына тағы бір тұрғын жүгінген. Оның айтуынша, 7 қазанда күйеуіне өзін "Қазпошта" мен Халық банкінің қызметкерлері ретінде таныстырған алаяқтар хабарласып, 5 млн 322 мың теңге иемденген.

Бұған ұқсас жағдай Шортанды ауданында да тіркелді: тұрғын OLX платформасында контейнер сатып алмақ болып, 87 мың теңгесін бейтаныс адамдарға аударып жіберген.

Барлық фактілер бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды.

Полиция азаматтарға сақ болуды ескертеді:

"Жеңіл табыс немесе капиталды арттыру туралы ұсыныстарға сенбеңіздер. Ешкімге жеке деректеріңізді, банк картасының реквизиттерін және растау кодтарын бермеңіздер. Тексерілмеген сайттар мен күмәнді сілтемелерге кірмеңіздер", – делінген хабарламада.

Айта кетейік, бұған дейін қазақстандықтарға жалған айыппұл туралы хабарламалар мен фишингтік сайттар жөнінде ескерту жасалған болатын.

