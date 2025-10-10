Ақмола облысында тұрғын жалған "банк" пен "пошта" қызметкерлеріне алданып, 5 млн теңгесінен айырылды
Полицияның мәліметінше, 8 қазанда Бұланды ауданының тұрғыны әлеуметтік желі TikTok арқылы "капиталды көбейтеміз" деген уәде берген белгісіз тұлғаларға сеніп, 3 млн 187 мың теңгесінен айырылған.
Сол күні Көкшетау қаласының полициясына тағы бір тұрғын жүгінген. Оның айтуынша, 7 қазанда күйеуіне өзін "Қазпошта" мен Халық банкінің қызметкерлері ретінде таныстырған алаяқтар хабарласып, 5 млн 322 мың теңге иемденген.
Бұған ұқсас жағдай Шортанды ауданында да тіркелді: тұрғын OLX платформасында контейнер сатып алмақ болып, 87 мың теңгесін бейтаныс адамдарға аударып жіберген.
Барлық фактілер бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды.
Полиция азаматтарға сақ болуды ескертеді:
"Жеңіл табыс немесе капиталды арттыру туралы ұсыныстарға сенбеңіздер. Ешкімге жеке деректеріңізді, банк картасының реквизиттерін және растау кодтарын бермеңіздер. Тексерілмеген сайттар мен күмәнді сілтемелерге кірмеңіздер", – делінген хабарламада.
Айта кетейік, бұған дейін қазақстандықтарға жалған айыппұл туралы хабарламалар мен фишингтік сайттар жөнінде ескерту жасалған болатын.