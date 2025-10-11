"Тұман, қатты жел, көктайғақ". Еліміздің 15 өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Күндіз Түркістан облысының таулы, тау бөктерлі аудандарында оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, батысында, шөлді аудандарында төтенше өрт қаупі сақталады. Шымкентте 12 қазанда оңтүстік-батыстан жел соғады, күндізгі екпіні - 15-20 м/с. Түркістанда 12 қазанда төтенше өрт қаупі сақталады.
12-13 қазанда Алматы облысының солтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады, облыстың батысында жоғары өрт қаупі күтіледі.
Күндіз Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, шығысында найзағай ойнайды деп күтіледі. Облыстың батысында, оңтүстігінде оңтүстіктен, оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Облыстың солтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі, облыстың солтүстік-батысында, оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Оралда 12 қазанда күндіз найзағай ойнайды деп күтіледі. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Ақтөбе облысының оңтүстігінде, солтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі, облыстың батысында, солтүстік-шығысында, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтөбеде 12 қазанда жоғары өрт қаупі сақталады.
12-13 қазанда Қызылорда облысында төтенше өрт қаупі сақталады.
Ұлытау облысының оңтүстігінде төтенше өрт қаупі, облыстың шығысында, орталығында жоғары өрт қаупі күтіледі. Жезқазғанда 12 қазанда жоғары өрт қаупі сақталады.
Түнде және таңертең Қарағанды облысының солтүстігінде, шығысында тұман түседі деп күтіледі. Таңертең және күндіз облыстың солтүстігінде солтүстік-шығыстан, шығыстан жел соғады, екпіні - 15-18 м/с.
Түнде Абай облысының батысында, солтүстігінде, орталығында, күндіз облыстың батысында, орталығында тұман түсіп, көктайғақ болады деп күтіледі. Күндіз облыстың оңтүстік-батысында солтүстіктен, солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады.
Түнде және таңертең Жамбыл облысының таулы аудандарында тұман түседі деп күтіледі. Облыстың оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей тұста 23-28 м/с дейін жетеді. Түнде облыстың таулы аудандарында сынап бағаны 1 градус суықты көрсетіп, үсік жүреді деп күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде төтенше өрт қаупі, облыстың орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Таразда 12 қазанда оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей тұста 23-28 м/с дейін жетеді.
Түнде Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында тұман түсіп, көктайғақ болады деп күтіледі. Күндіз облыстың солтүстігінде шығыстан солтүстік-батысқа ойыса соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды.
Астанада 12 қазанда солтүстік-шығыстан, шығыстан жел соғады, күндізгі екпіні - 15-20 м/с.
Жетісу облысының шығысында, таулы аудандарында солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Түнде сынап бағаны 1-6 градус суықты көрсетіп, үсік жүреді деп күтіледі. Облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі күтіледі. Талдықорғанда 12 қазанда түнде 3-5 градус суықты көрсетіп, үсік жүреді деп күтіледі.
Түнде және таңертең Маңғыстау облысының батысында, солтүстігінде тұман түседі деп күтіледі. Облыста жоғары өрт қаупі сақталады. Ақтауда 12 қазанда түнде және таңертең тұман түседі деп күтіледі. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Түнде және таңертең Атырау облысының батысында тұман түседі деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстік-шығысында, батысында жоғары өрт қаупі күтіледі. Атырауда 12 қазанда төтенше өрт қаупі сақталады.
Түнде және күндіз Ақмола облысының батысында, оңтүстігінде солтүстік-шығыстан, шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Облыстың оңтүстік-батысында жоғары өрт қаупі сақталады. Көкшетауда 12 қазанда солтүстік-шығыстан, шығыстан жел соғады, күндізгі екпіні - 15-20 м/с.
Түнде және күндіз Солтүстік Қазақстан облысының оңтүстік-батысында солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей тұста 23 м/с дейін жетеді. Петропавлда 12 қазанда күндіз солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды.
Бұған дейін синоптиктер 2025 жылғы 11 қазанда Қазақстанның жеті қаласында ауаның ластану деңгейі жоғары болатынын ескерткен. Сондай-ақ бүгін Павлодар өңіріне қалың қар жауғаны белгілі.