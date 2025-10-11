#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
539.06
623.75
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
539.06
623.75
6.63
Қоғам

Бүгін еліміздің жеті қаласында ауа сапасы нашарлайтыны болжанады

Түтін, ауа сапасы, синоптиктер, Алматы, Астана, Өскемен, Қарағанды, Жезқазған, Теміртау, Семей,, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.10.2025 09:11 Сурет: Zakon.kz
Синоптиктер 2025 жылғы 11 қазанда Қазақстанның жеті қаласында ауаның ластану деңгейі жоғары екенін ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" РМК болжамына сәйкес, 2025 жылғы 11 қазанда Қарағанды, Жезқазған, Теміртау, Өскемен, Семей, Алматы қалаларында, түнде Астана қаласында қолайсыз ауа райы күтіледі.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елді мекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.

ҚМЖ кезінде қала тұрғындарына ашық ауада, әсіресе автомобиль жолдарының бойына немесе басқа да ластану көздерінің жанында болу уақытын қысқарту ұсынылады. Өкпенің созылмалы ауруларынан, жүрек-қан тамырлары, аллергиялық аурулардан зардап шегетін адамдар ашық ауада болған кезде өздерімен бірге қажетті дәрі-дәрмектерді бірге алып жүруі керек.

Бұған дейін Қазгидромет" РМК синоптиктері 11–13 қазан аралығына арналған ауа райы болжамын жариялаған болатын. Оған сәйкес, солтүстік өңірде қыстың алғашқы белгілері біліне бастайды.


Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Әлемге әйгілі Chicco бренді Алатау қаласында өз өндіріс орнын ашады
11:20, Бүгін
Әлемге әйгілі Chicco бренді Алатау қаласында өз өндіріс орнын ашады
Бүгін еліміздің үш қаласында ауа сапасы нашарлайтыны болжанады
09:35, 05 қазан 2025
Бүгін еліміздің үш қаласында ауа сапасы нашарлайтыны болжанады
Бүгін еліміздің жеті қаласында ауа сапасы нашарлайтыны ескертілді
09:17, 15 ақпан 2025
Бүгін еліміздің жеті қаласында ауа сапасы нашарлайтыны ескертілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: