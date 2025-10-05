#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
547.57
642.63
6.68
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
547.57
642.63
6.68
Қоғам

Бүгін еліміздің үш қаласында ауа сапасы нашарлайтыны болжанады

Астана, Алматы, Ақтөбе, ауа сапасы, 5 қазан, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.10.2025 09:35 Сурет: pixabay
Синоптиктер Қазақстанның үш қаласында 2025 жылғы 5 қазанда ауаның ластануының жоғарылауы сынды фактордың орын алатынын ескертеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" болжамына сәйкес, Алматы, Астана және Ақтөбе қалаларында қолайсыз метеожағдайлар болады деп күтіледі.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (тымырсық, желдің болмауы, тұман, инверсия) жиынтығы.

ҚМЖ кезінде қала тұрғындарына ашық ауада, әсіресе автомобиль жолдарының бойына немесе басқа да ластану көздерінің жанында болу уақытын қысқарту ұсынылады. Өкпенің созылмалы ауруларынан, жүрек-қан тамырлары, аллергиялық аурулардан зардап шегетін адамдар ашық ауада болған кезде өздерімен бірге қажетті дәрі-дәрмектерді бірге алып жүруі керек.

Бұған дейін "Қазгидромет" РМК 2025 жылғы 5 қазанда Қазақстанның 13 өңірінде дауылды ескерту жариялаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қолайсыз метеорологиялық жағдай: синоптиктер бес қала тұрғындарына ескерту жасады
10:10, 04 қазан 2025
Қолайсыз метеорологиялық жағдай: синоптиктер бес қала тұрғындарына ескерту жасады
Бүгін еліміздің үш қаласында ауа сапасы нашарлайтыны болжанады
09:42, 28 қыркүйек 2025
Бүгін еліміздің үш қаласында ауа сапасы нашарлайтыны болжанады
Синоптиктер Қазақстанның бес қаласының тұрғындарына ескерту жасады
11:11, 27 қыркүйек 2025
Синоптиктер Қазақстанның бес қаласының тұрғындарына ескерту жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: