#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Қоғам

Алматыда тағы 27 жер учаскесі мемлекет қажеттілігі үшін алынбақ

Частный дом, частные дома, частный участок, частные участки, коттеджи, дачные районы, дачный район, дачные участки, дачный участок, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.10.2025 09:32 Фото: pexels
Алматы қаласы әкімдігінің 2025 жылғы 10 қыркүйектегі қаулысымен мемлекет қажетіне арналған жерлерді алып қоюға байланысты 27 жер учаскесін немесе өзге де жылжымайтын мүлікті мәжбүрлеп иеліктен шығару процесі басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатқа сәйкес, иеліктен шығарылатын нысандар Медеу және Түрксіб аудандарында, Қайрат шағынауданынан Талғар тас жолына дейінгі аумақта орналасқан. Бұл шешім Хмельницкий көшесін жалғастыру (пробивка) мақсатында қабылданған.

Айта кетейік, жер телімдері тек жеке меншік иелерінен ғана емес, бірнеше жауапкершілігі шектеулі серіктестіктен де алынбақ.

Мәжбүрлеп иеліктен шығару мерзімі 2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін деп белгіленді.

Алматы қаласының Жер қатынастары басқармасына келесі міндеттер жүктелді:

  • меншік иелеріне заңнамаға сәйкес өтемақы төлеуді қамтамасыз ету;
  • жер учаскелерін мемлекет меншігіне өткен соң, оларды Алматы қаласының қалалық мобильділік басқармасының балансына өткізу.

Қаулының орындалуын бақылау қала әкімінің тиісті орынбасарына жүктелген.

Бұған дейін Алматыда жол құрылысына байланысты 21 жер учаскесін мәжбүрлеп алу туралы да хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда "Атакент" кәсіпкерлік орталығынан мемлекет мұқтажы үшін жер телімі алынады
16:29, 27 мамыр 2025
Алматыда "Атакент" кәсіпкерлік орталығынан мемлекет мұқтажы үшін жер телімі алынады
Алматыда жол салу үшін жеті жер телімі күштеп тәркіленеді
15:01, 14 шілде 2025
Алматыда жол салу үшін жеті жер телімі күштеп тәркіленеді
Алматының Наурызбай ауданында метро салу үшін жер телімдері алынады
09:39, 12 шілде 2024
Алматының Наурызбай ауданында метро салу үшін жер телімдері алынады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: