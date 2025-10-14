#Қазақстан
Қоғам

Тоқаев: бір палаталы Парламентте партиялардың көп болуы саяси диалогты кәсіби негізде өрбітуге ынталандырады

Парламенттік реформа жөніндегі Жұмыс тобының бірінші отырысы, жиын, Ақорда, Тоқаев, сарапшылар, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.10.2025 13:21 Сурет: akorda.kz
Президент Парламенттік реформа жөніндегі Жұмыс тобының бірінші отырысында бір палаталы Парламентте партиялардың көп болуы саяси диалогты кәсіби негізде өрбітуге ынталандыратындығын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz

Мемлекет басшысының айтуынша, заң шығару жұмысын жақсартудың жаңа тетіктерін енгізу аталған үдеріспен қатар жүруі қажет. Мұны халықаралық тәжірибе де көрсетіп отыр.

"Бұл ретте болашақ депутаттар корпусының білімі мен білігі маңызды факторға айналады. Олардың қатарында нағыз кәсіби мамандар болуы керек. Парламент кәсіби болуға тиіс. Бұл – өте маңызды міндет. Парламентті пропорциялық жүйемен, яғни партиялық тізіммен жасақтау туралы ұсыныс дәл осы міндеттен туындап отыр. Бір палаталы Парламентте партиялардың көп болуы саяси диалогты кәсіби негізде өрбітуге ынталандырады". Қасым-Жомарт Тоқаев

Оның ойынша, жаңа жағдай партия жұмысына тың талаптар қояды. Демек популизм цифрландыру кезеңінде маңызды рөл ойнамайды, керісінше, кәсібиліктің бәсі жоғарылай түседі.

Бұған дейін Парламенттік реформада негізгі заңның 40-қа жуық бабы өзгеретіндігін жазғанбыз.

Оқи отырыңыз
