#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
538.63
622.23
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
538.63
622.23
6.71
Қоғам

Мамандар моторды тез тоздыратын жүргізуші қателіктерін атады

Технический осмотр машины, технический осмотр автомобиля, техосмотр, техосмотр машины, техосмотр автомобиля, ремонт машины, ремонт автомобиля, СТО, работники СТО, плановое техническое обслуживание, поломка автомобиля , сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2025 09:46 Фото: pexels
Көліктің қозғалтқышына ең үлкен зиян келтіретін қателіктер қатарында уақытылы техникалық қызмет көрсетпеу, агрессивті жүргізу және ақау белгілерін елемеу бар. Бұл туралы Zakon.kz хабарлайды.

Мамандардың айтуынша, қозғалтқыштың ерте тозуының негізгі себебі – техникалық қызмет көрсетудің тұрақсыз жүргізілуі және дұрыс емес тұтыну материалдарын қолдану.

"Қозғалтқыш ресурсын қысқартатын ең жиі кездесетін қателіктер – техникалық қызмет көрсетудің уақытында жасалмауы және зауыт ұсынған материалдардың орнына басқа өнімдерді қолдану. Егер жүргізуші осы ережелерді елемесе, мотор әлдеқайда тез тозады", – деді маман Евгений Ладушкин.

Сонымен қатар, агрессивті жүргізу де мотордың қызмет ету мерзімін қысқартатыны белгілі. "Егер автомобиль әдеттегі азаматтық жүргізуге арналғаннан белсенді пайдаланылса, оның ресурсы азаяды. Мұндай жағдайда көлікті жиі техникалық қызметке қою қажет, әйтпесе май мен антифриз шамадан тыс жүктемеге төтеп бермейді, мотор тез тозады", – деп түсіндірді Ладушкин.

Маман қозғалтқыштағы шулы дыбыстар мен дірілді елемеудің де қымбатқа түсетін ақауларға апаратынын ескертті. "Көптеген жүргізушілер стук пен скрипті естіп тұра, мәселе күрделі жағдайға жеткенше көлікті жүргізуді жалғастырады. Мысалы, сервис белбеуінің тозуы кішкентай проблема сияқты көрінуі мүмкін, бірақ оны уақытында алмастырмаса, қозғалтқыш қызып кетуі немесе аккумулятордың разрядталуы мүмкін. Осындай ұсақ қателіктер көбінесе қымбат жөндеулерге әкеп соғады", – деп түйіндеді маман.

Еске салсақ, автоэксперттер бұрын қысқы шиналарды қашан ауыстыру керектігі жөнінде кеңес берген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жалғыздықты жеңудің жолы бар ма
17:16, 07 желтоқсан 2023
Жалғыздықты жеңудің жолы бар ма
Қазақстандағы ең үлкен 5 көл туралы білеміз бе
15:57, 27 қараша 2023
Қазақстандағы ең үлкен 5 көл туралы білеміз бе
Картоп бағасы: Қазақстанның қай қалаларында өнім тез қымбаттап жатыр
15:09, 23 қаңтар 2025
Картоп бағасы: Қазақстанның қай қалаларында өнім тез қымбаттап жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: