Мамандар моторды тез тоздыратын жүргізуші қателіктерін атады
Көліктің қозғалтқышына ең үлкен зиян келтіретін қателіктер қатарында уақытылы техникалық қызмет көрсетпеу, агрессивті жүргізу және ақау белгілерін елемеу бар. Бұл туралы Zakon.kz хабарлайды.
Мамандардың айтуынша, қозғалтқыштың ерте тозуының негізгі себебі – техникалық қызмет көрсетудің тұрақсыз жүргізілуі және дұрыс емес тұтыну материалдарын қолдану.
"Қозғалтқыш ресурсын қысқартатын ең жиі кездесетін қателіктер – техникалық қызмет көрсетудің уақытында жасалмауы және зауыт ұсынған материалдардың орнына басқа өнімдерді қолдану. Егер жүргізуші осы ережелерді елемесе, мотор әлдеқайда тез тозады", – деді маман Евгений Ладушкин.
Сонымен қатар, агрессивті жүргізу де мотордың қызмет ету мерзімін қысқартатыны белгілі. "Егер автомобиль әдеттегі азаматтық жүргізуге арналғаннан белсенді пайдаланылса, оның ресурсы азаяды. Мұндай жағдайда көлікті жиі техникалық қызметке қою қажет, әйтпесе май мен антифриз шамадан тыс жүктемеге төтеп бермейді, мотор тез тозады", – деп түсіндірді Ладушкин.
Маман қозғалтқыштағы шулы дыбыстар мен дірілді елемеудің де қымбатқа түсетін ақауларға апаратынын ескертті. "Көптеген жүргізушілер стук пен скрипті естіп тұра, мәселе күрделі жағдайға жеткенше көлікті жүргізуді жалғастырады. Мысалы, сервис белбеуінің тозуы кішкентай проблема сияқты көрінуі мүмкін, бірақ оны уақытында алмастырмаса, қозғалтқыш қызып кетуі немесе аккумулятордың разрядталуы мүмкін. Осындай ұсақ қателіктер көбінесе қымбат жөндеулерге әкеп соғады", – деп түйіндеді маман.
