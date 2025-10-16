#Қазақстан
Қоғам

Ақмола облысында заңсыз еңбек мигранттары анықталды

Ақмола облысында көші-қон заңнамасының сақталуын бақылауға бағытталған &quot;Заңсыз келуші – 20251&quot; жедел-алдын алу іс-шарасы жалғасуда. , сурет - Zakon.kz жаңалық 16.10.2025 15:02 Сурет: ҚР ІІМ
Ақмола облысында көші-қон заңнамасының сақталуын бақылауға бағытталған "Заңсыз келуші – 20251" жедел-алдын алу іс-шарасы жалғасуда.

Бұл шара 13 қазанда басталып, облыс аумағында шетел азаматтарының еңбек қызметін заңды негізде жүзеге асыруын тексеруді көздейді.

Іс-шара барысында 14 қазанда Бұланды ауданының Макинск қаласында полицейлер жылу оқшаулау зауытының аумағында заңсыз жұмыс істеп жүрген алыс шетелдердің бес азаматын анықтады.

Аталған тұлғаларға қатысты ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 517-бабы бойынша әкімшілік хаттамалар толтырылды. Сонымен қатар заңсыз жұмыс күшін пайдалануға жол берген жұмыс берушілер де ҚР ӘҚБтК-нің 518 және 519-баптарына сәйкес жауапкершілікке тартылатын болады.

Осы іс-шара аясында сот шешімімен 11 шетелдік Қазақстан аумағынан шығарылды, ал жеті адамның елде болу мерзімі қысқартылды.

Полиция департаментінің мәліметінше, "Заңсыз келуші – 2025" іс-шарасының басты мақсаты – қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасының көші-қон заңнамасының сақталуын бақылау болып табылады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
