#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Қоғам

Әлем бойынша нанның бағасы қандай: Қазақстан бұл рейтингте нешінші орында

Хлебобулочные изделия, пекарня, хлеб, хлебопекарня , сурет - Zakon.kz жаңалық 17.10.2025 10:02 Фото: Zakon.kz
Әлем бойынша ақ нанның орташа құны шамамен 920 теңгеге жетеді. Нанның ең қымбаты Шығыс Африкада, Джибути мемлекетінде сатылады, онда ол 4 996 теңгеге бағаланған. Ал, ең арзанын Алжирден сатып алуға болады, онда баға мемлекеттік бастамалар есебінен 92 теңге, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы РИА Новости агенттігі Дүниежүзілік нан күніне арналған зерттеуге сілтеме жасай отырып, мәлімдеді.

Ас атасы ең қымбат сатылатын елдердің қатарына Бермуд аралдары (4 522 теңге), Кайман аралдары (3 334 теңге), Монако (2 817 теңге) және Багам аралдары (2 762 теңге) кіреді.

Топ-10 құрамына Конго, Орталық Африка Республикасы, Исландия, Лихтенштейн және Оңтүстік Африка кірді.

Бұл ретте нан бағасы ең төмен елдер тізімінде Тунис (102 теңге), Эсватини (108 теңге), Ауғанстан (129 теңге) және Ливия (150 теңге), сондай-ақ Чад мемлекеті енді.

2025 жылғы 16 қазандағы жағдай бойынша Қазақстандағы нанның бағасы 231 теңгеге тең – бұл, өнім бағасы арзан елдердің қатарында алтыншы орын.

  • Қазақстанға қарағанда арзанырақ нанды Қырғызстанда (228 теңге) сатып алуға болады;
  • Өзбекстанда (210 теңге);
  • Әзірбайжанда бір бөлке нан орташа есеппен 240 теңге тұрады – 7 орын;
  • Беларусь рейтингте 17 орын (303 теңге);
  • Тәжікстан – 18 орын (305 теңге);
  • Грузия – 20 орын (311 теңге);
  • Молдова-21 орын (313 теңге);
  • Украина – 27 орын (376 теңге);
  • Ресей – 28 орын (386 теңге);
  • Армения – 33 орын (бір бөлке нан үшін 417 теңге).

Бұған дейін Қазақстан құс жұмыртқасын әкелуге салынған тыйымды ұзартпақ екенін жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстан айырбастау пункттеріндегі 4 қаңтардағы валюта бағамы
12:01, 04 қаңтар 2024
Қазақстан айырбастау пункттеріндегі 4 қаңтардағы валюта бағамы
Астанада акционерлік қоғам мердігерден 16,2 миллион теңге өндіріп алмақ болған
19:50, 14 ақпан 2025
Астанада акционерлік қоғам мердігерден 16,2 миллион теңге өндіріп алмақ болған
Бибісара Асаубаева блиц бойынша әлем чемпионы атағын қорғай алмады
17:20, 31 желтоқсан 2023
Бибісара Асаубаева блиц бойынша әлем чемпионы атағын қорғай алмады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: