#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Қоғам

Қазақстан құс жұмыртқасын әкелуге салынған тыйымды ұзартпақ

Куриные яйца, яйцо, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.10.2025 09:32 Фото: Zakon.kz
Қазақстанда құс жұмыртқасын әкелуге қойылған шектеу ұзартылуы мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ауыл шаруашылығы министрлігі "Қазақстан Республикасының аумағына жаңа піскен тауық жұмыртқасын әкелуге тыйым салу туралы" бұйрық жобасын дайындады. Құжатқа сәйкес, ел аумағына үшінші елдерден және Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерден жаңа піскен тауық жұмыртқасын бір ай мерзімге әкелуге тыйым салу жоспарланып отыр.

Бұл шектеу барлық көлік түрлеріне қатысты болады. Дегенмен, транзиттік тасымалдаулар мен бір ЕАЭО елінен екіншісіне Қазақстан аумағы арқылы жұмыртқа өткізуге рұқсат етіледі.

Министрлік тыйым енгізу шарасы отандық өндірушілерді қолдау және ішкі нарықты қорғау мақсатында қабылданғанын атап өтті.

Бұйрық жобасы 21 қазанға дейін "Ашық НҚА" порталында қоғамдық талқылауға ұсынылған.

Еске салайық, биыл 9 сәуірден бастап Қазақстанда құс жұмыртқасын әкелуге жарты жылдық тыйым енгізілген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда қой мен ешкі экспорттауға шектеулер ұзартылмақ
10:36, Бүгін
Қазақстанда қой мен ешкі экспорттауға шектеулер ұзартылмақ
Қазақстан Қытайды құс етімен қамтамасыз етпек
09:17, 22 мамыр 2025
Қазақстан Қытайды құс етімен қамтамасыз етпек
Қазақстан сұйытылған газды экспорттауға тыйымды тағы алты айға ұзартпақ
17:15, 16 қазан 2025
Қазақстан сұйытылған газды экспорттауға тыйымды тағы алты айға ұзартпақ
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: