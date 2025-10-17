Қазақстан құс жұмыртқасын әкелуге салынған тыйымды ұзартпақ
Ауыл шаруашылығы министрлігі "Қазақстан Республикасының аумағына жаңа піскен тауық жұмыртқасын әкелуге тыйым салу туралы" бұйрық жобасын дайындады. Құжатқа сәйкес, ел аумағына үшінші елдерден және Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерден жаңа піскен тауық жұмыртқасын бір ай мерзімге әкелуге тыйым салу жоспарланып отыр.
Бұл шектеу барлық көлік түрлеріне қатысты болады. Дегенмен, транзиттік тасымалдаулар мен бір ЕАЭО елінен екіншісіне Қазақстан аумағы арқылы жұмыртқа өткізуге рұқсат етіледі.
Министрлік тыйым енгізу шарасы отандық өндірушілерді қолдау және ішкі нарықты қорғау мақсатында қабылданғанын атап өтті.
Бұйрық жобасы 21 қазанға дейін "Ашық НҚА" порталында қоғамдық талқылауға ұсынылған.
Еске салайық, биыл 9 сәуірден бастап Қазақстанда құс жұмыртқасын әкелуге жарты жылдық тыйым енгізілген болатын.