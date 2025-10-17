Қазақстанда қой мен ешкі экспорттауға шектеулер ұзартылмақ
Ауыл шаруашылығы министрлігі "Қазақстан Республикасының аумағынан ауыл шаруашылығы жануарларын әкетудің кейбір мәселелері туралы" атты жаңа бұйрық жобасын әзірледі.
Құжатқа сәйкес, республика аумағынан үшінші елдерге және Еуразиялық экономикалық одақ елдеріне төрт айдан асқан 120 мың бас тірі қошқарды (қой мен ешкі) экспорттауға сандық шектеу (квота) енгізу жоспарланып отыр.
Министрлік аталған шара елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және отандық қайта өңдеу кәсіпорындарының жүктемесін арттыруға бағытталғанын атап өтті.
Бұйрық жобасы "Ашық НҚА" порталында 2025 жылғы 21 қазанға дейін қоғамдық талқылауға шығарылған.
Еске сала кетсек, бұған дейін де Қазақстанда бұқашықтар, қойлар мен ешкілерді экспорттауға жаңа квоталар енгізілген болатын.