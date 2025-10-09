#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
540.06
628.25
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
540.06
628.25
6.61
Саясат

Қазақстанда сұйытылған газды экспорттауға тыйым тағы да ұзартылды

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа , сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2025 15:38 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Қазақстанда сұйытылған мұнай газының (СМГ) ел аумағынан автокөлік және теміржол көлігі арқылы шығарылуына салынған тыйым тағы алты айға ұзартылды, деп хабарлайды Zakon.kz Үкіметтің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
"Ведомствааралық сыртқы сауда комиссиясының шешімімен Қазақстан аумағынан сұйытылған мұнай газын автокөлік және теміржол арқылы шығаруға тыйым салу мерзімі алты айға ұзартылды", – делінген хабарламада.

Үкімет өкілдерінің айтуынша, бұл шара ішкі нарықтағы сұранысты қамтамасыз етуге бағытталған. Соңғы жылдары көліктердің сұйытылған газды отын ретінде пайдалану көрсеткіші айтарлықтай артқан. Сонымен қатар, бұл өнім әлеуметтік маңызы жоғары тауар саналады.

Айта кетсек, 2025 жылдың мамырында Қазақстанда ішкі нарықты қамтамасыз ету мақсатында сұйытылған мұнай газы, пропан және бутанды автокөлік пен теміржол көлігі арқылы экспорттауға алты айлық тыйым енгізілген болатын.

Бұдан бөлек, үкімет шешімімен алты ай мерзімге ірі қара мал бұқаларын (ЕАЭО елдеріне жеткізуді қоса алғанда) сыртқа шығаруға тыйым ұзартылды. Сондай-ақ, ұсақ мал – қозыларды экспорттауға арналған 120 мың бас көлеміндегі квота сақталды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда қара және түсті металдардың сынықтары мен қалдықтарын экспорттауға тыйым салу ұзартылды
09:01, 26 қазан 2023
Қазақстанда қара және түсті металдардың сынықтары мен қалдықтарын экспорттауға тыйым салу ұзартылды
Өзбекстан сұйытылған газды экспорттауға толықтай тыйым салды
09:19, 08 желтоқсан 2022
Өзбекстан сұйытылған газды экспорттауға толықтай тыйым салды
Қазақстанда сұйытылған газды экспорттауға тыйым салу мерзімін ұзарту жоспарланып отыр
15:24, 06 сәуір 2025
Қазақстанда сұйытылған газды экспорттауға тыйым салу мерзімін ұзарту жоспарланып отыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: