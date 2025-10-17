#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Қоғам

Алматыда такси жүргізушісімен түсірілген даулы видеоның авторы полицияға жеткізілді

Алматыда такси жүргізушісімен түсірілген даулы видеоның авторы – жергілікті блогер полицияға жеткізілді., сурет - Zakon.kz жаңалық 17.10.2025 09:41 Сурет: Алматы ПД
Алматыда такси жүргізушісімен түсірілген даулы видеоның авторы – жергілікті блогер полицияға жеткізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қалалық полиция департаментінің мәліметінше, Алмалы аудандық полиция қызметкерлері бейнеролик авторының тұлғасын анықтап, оны полиция бөлімшесіне жеткізген.

"Қызбен профилактикалық және түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Мұндай әрекеттерге жол бермеу қажеттігі түсіндірілді. Ол өз кінәсін мойындап, өкініш білдірді. Полиция әлеуметтік желі қолданушыларын жариялайтын контентке жауапкершілікпен қарауға және қоғамдағы этика мен өзара құрмет нормаларын сақтауға шақырады", – делінген полиция хабарламасында.

Бұған дейін әлеуметтік желілерде есту қабілеті бұзылған такси жүргізушісімен болған оқиғаның видеосы тараған болатын. Видеода блогердің айтқан сөздері мен әзілдері жұрттың ашу-ызасын тудырған. Кейін ол бейнероликті өшіріп, көпшіліктен кешірім сұрады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Димаш Құдайбергеннің қарындасы Нью-Йорктегі суреттерімен талайларды таңдай қақтырды
11:23, Бүгін
Димаш Құдайбергеннің қарындасы Нью-Йорктегі суреттерімен талайларды таңдай қақтырды
Алматыда мына жігіттен жапа шеккен такси жүргізушілеріне полицияға хабарласу сұралады
21:09, 03 қазан 2023
Алматыда мына жігіттен жапа шеккен такси жүргізушілеріне полицияға хабарласу сұралады
Алматыда 29 жасөспірім полицияға жеткізілді
14:17, 11 желтоқсан 2024
Алматыда 29 жасөспірім полицияға жеткізілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: