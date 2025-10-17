#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

19 жасар футболшының өлімі: "Хан-Тенгри" құрамасы мен дәрігерлердің түсіндірмесі

Диас Төлеу, Қазақстандық футболшы
17.10.2025 15:54
Қазақстандық спорт сүйер қауымды "Хан-Тенгри" құрамасының 19 жасар шабуылдаушысы Диас Төлеудің өлімі есеңгіретіп тастады. Мезгілсіз келген қайғаға байланысты құрама басшылығы мен дәрігерлер не дейді, толығырақ Zakon.kz ақпаратында.

Қайғылы оқиға 2025 жылғы 16 қазан күні "Хан-Тенгри" мен "Екібастұз" құрамаларының Бірінші лига аясындағы кездесуінде орын алды. Ойынның 64-ші минутында Диас Төлеу өзін кенеттен жайсыз сезінген, оны футбол алаңынан зембілмен алып кеткен болатын. Алайда, көп ұзамай жас футболшының бақилық болғаны хабарланды.

"Оқиға матч кезінде орын алды. Әдеттегідей, стадионда жедел жәрдем бригадасы кезекшілікте болды. Диасқа дереу алғашқы медициналық көмек көрсетілді. Жедел жәрдем каретасы төрт минут ішінде Диасты ауруханаға жеткізді, алайда дәрігерлер өмірін сақтап қала алмады. Клуб ұжымы Диастың отбасына, туған-туыстарына және жақындарына шын жүректен көңіл айтады. Диастың есімі мен жарқын бейнесі біздің жүрегімізде мәңгі сақталады",- делінген "Хан-Тенгри" құрамасының таратқан ақпаратында.

Белгілі болғандай, Диас Төлеу "Қайрат" ФК Академиясының түлегі. Бұл ретте, Академия өкілдері де қайғыра көңіл айтты.

"Бүгін 19 жасында "Хан-Тенгри" ойыншысы, "Қайрат" ФК Академиясының түлегі Диас Төлеу өмірден өтті. Диас 2016–2023 жылдары біздің Академияда тәрбиеленіп, алғашқы QJ League маусымында "Қайрат" U-18 командасының сапында чемпион атанған. Ол мейірімділігімен, еңбекқорлығымен және мақсаткерлігімен ерекшеленіп, бапкерлері мен командаластарының құрметіне ие болды."Қайрат" футбол клубы Диастың туған-туыстары мен жақындарына шын жүректен көңіл айтады. Қайғыларыңызға ортақпыз…".

Өз кезегінде, Алматының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы (ДДСҰ) 2006 жылы туған науқас клиникалық өлім жағдайында оңтүстік астананың орталық қалалық клиникалық ауруханасының қабылдау бөлімшесіне әкелінгенін нақтылады.

"Қабылдау кезінде импульс пен қан қысымы болмаған, көз қарашығы кеңейіп кеткен. Медициналық топ 30 минут ішінде реанимациялық шаралар өткізді, алайда қабылданған шараларға қарамастан, өмір белгілерін қалпына келтіру мүмкін болмады. Биологиялық өлім анықталды. Мәйіт өлімнің нақты себебін анықтау үшін сот-медициналық сараптамаға жіберілді", – деп хабарлады ведомство.

Бұған дейін 11 қазанда "Ақтөбе U-16" командасының ойыншысы, 15-жастағы футболшы Арон Мұса өмірден озғанын хабарлағанбыз. Ал, 24 қыркүйекте "Жеңіс" футбол құрамасының 19 жасар футболшысы Виктория Кайсаринова Астана – Павлодар тас жолындағы жол апатынан қаза тапқан болатын.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
