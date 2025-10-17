#Қазақстан
Қоғам

18 қазанда Қазақстанның бір бөлігінде үсік пен жауын-шашын күтіледі

18 қазанда Қазақстанның бір бөлігінде үсік пен жауын-шашын күтіледі, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.10.2025 17:30 Сурет: pixabay
Синоптиктер сенбі, 2025 жылғы 18 қазан күнгі ауа райы қандай болатынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжамға сәйкес, түнде елдің екі өңірінде үсік жүреді:

  • Қызылорда облысының солтүстігінде –2°С дейін;
  • Алматы облысының солтүстігі мен оңтүстігінде –1-3°С дейін.
"Ауқымды антициклон республика аумағының басым бөлігіне әсерін сақтайды — сол жерлерде жауын-шашынсыз, ашық ауа райы күтіледі. Тек солтүстік-батыс пен солтүстік өңірлерде атмосфералық фронттардың әсерінен жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын жауады. Ал еліміздің оңтүстік-шығысындағы таулы аймақтарда таңертең және күндіз жаңбыр жауады. Республика бойынша жел күшейеді, ал батыс, солтүстік-батыс және солтүстік өңірлерде тұман түсуі мүмкін", - делінген "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметінің хабарламасында.

Сонымен қатар бірнеше облыста өрт қаупі жоғары екені ескертіледі:

  • Жоғары өрт қаупі — Маңғыстау облысында, Атырау облысының солтүстік-шығысы мен оңтүстік-шығысында, Ақтөбе облысының оңтүстігі мен шығысында, Жамбыл облысының орталығында, Қызылорда облысының солтүстігі мен орталығында, Алматы облысының батысында, Қостанай облысының оңтүстік-батысында, Ақмола облысында, Ұлытау облысының шығысы мен орталығында, сондай-ақ Абай облысының оңтүстігінде күтіледі.
  • Төтенше өрт қаупі — Қызылорда, Түркістан, Атырау (солтүстік, оңтүстік және шығыс), Жамбыл (батыс пен солтүстік), Ақтөбе (батыс, солтүстік-шығыс және орталық), Алматы (солтүстік), Қостанай (оңтүстік), Батыс Қазақстан және Ұлытау (оңтүстік) облыстарында болжанып отыр.
Айдос Қали
