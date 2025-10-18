#Қазақстан
Қазақстанның бірқатар өңірінде жауын-шашын мен үсік күтіледі

Небо, облачность, облако, облака, облачное небо, пасмурная погода, пасмурность, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.10.2025 14:35 Фото: unsplash
"Қазгидромет" 2025 жылғы 19 қазан күнге бүкіл Қазақстан аумағына арналған ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжамға сай, Қазақстанның батыс, солтүстік-батыс, шығыс және оңтүстік-шығыс аймақтарына жаңбыр мен қар жаууы мүмкін. Қалған өңірлерде жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі.

Республика бойынша сонымен бірге жел күшейеді, ал солтүстік өңірлер мен оңтүстік-шығыс таулы жерлерінде тұман күтіледі.

Кешке Қызылорда облысында –1…–6 °С дейінгі тоңу байқалады, ал Алматы облысының солтүстігінде түнде –1 °С жылыту мүмкін.

Кейбір облыстарда жоғары немесе төтенше өрт қаупі жарияланған:

Жоғары өрт қаупі: Маңғыстау, Атыраудың солтүстік-шығысы мен оңтүстігі, Ақтөбе облысының шығыс, Жамбыл облысының орталығы, Қызылорда облысының солтүстігі мен орталығы, Алматы облысының батысы, Қостанай мен Ақмола облыстарының оңтүстік-батысы, Ұлытау облысының шығыс пен орталығы, Абай облысының оңтүстік.

Төтенше өрт қаупі: Қызылорда, Түркістан облыстары, Атырау облысының солтүстік, оңтүстік, шығыс бөліктері, Жамбыл облысының батысы мен солтүстігі, Ақтөбе облысының басым бөлігі, Алматы облысының солтүстік бөлігі, Қостанай және Батыс Қазақстан облыстары, Ұлытау облысының оңтүстік бөлігі.

Бұған дейін синоптиктер Ресей рублі бағамының өсуі туралы сараптама жариялаған еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
