Қазақстанның бірқатар өңірінде жауын-шашын мен үсік күтіледі
Болжамға сай, Қазақстанның батыс, солтүстік-батыс, шығыс және оңтүстік-шығыс аймақтарына жаңбыр мен қар жаууы мүмкін. Қалған өңірлерде жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі.
Республика бойынша сонымен бірге жел күшейеді, ал солтүстік өңірлер мен оңтүстік-шығыс таулы жерлерінде тұман күтіледі.
Кешке Қызылорда облысында –1…–6 °С дейінгі тоңу байқалады, ал Алматы облысының солтүстігінде түнде –1 °С жылыту мүмкін.
Кейбір облыстарда жоғары немесе төтенше өрт қаупі жарияланған:
Жоғары өрт қаупі: Маңғыстау, Атыраудың солтүстік-шығысы мен оңтүстігі, Ақтөбе облысының шығыс, Жамбыл облысының орталығы, Қызылорда облысының солтүстігі мен орталығы, Алматы облысының батысы, Қостанай мен Ақмола облыстарының оңтүстік-батысы, Ұлытау облысының шығыс пен орталығы, Абай облысының оңтүстік.
Төтенше өрт қаупі: Қызылорда, Түркістан облыстары, Атырау облысының солтүстік, оңтүстік, шығыс бөліктері, Жамбыл облысының батысы мен солтүстігі, Ақтөбе облысының басым бөлігі, Алматы облысының солтүстік бөлігі, Қостанай және Батыс Қазақстан облыстары, Ұлытау облысының оңтүстік бөлігі.
