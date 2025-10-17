#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Қарағанды тұрғындары туристік агенттікке алданып қалды: күдікті қамауға алынды

Қарағанды тұрғындары туристік агенттікке алданып қалды: күдікті қамауға алынды, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.10.2025 18:20 Сурет: pexels
Қарағанды тұрғындары туристік агенттікке алданып қалды. Күдікті қамауға алынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қарағанды қаласының 53 жастағы тұрғыны полицияға арызданды. Ол туристік агенттік иесінің алаяқтық әрекеттерінің құрбаны болғанын мәлімдеді. Әйел көптен күткен демалысын ұйымдастыру үшін турагентке 900 мың теңге берген, алайда уәде етілген сапар жүзеге аспай қалған.

Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Тергеу барысында бұл агенттікке қатысты осындай тағы бірнеше шағым тіркелгені анықталды. Қазіргі уақытта полицияға осы туристік агенттіктің қызметіне шағымданған тағы 34 азаматтың өтініші түскен.

Күдікті өз әрекетін валюта бағамының күрт өсуімен және соның салдарынан туындаған қаржылық қиындықтармен түсіндірген. Тергеу мәліметінше, жәбірленушілерге келтірілген жалпы материалдық залал шамамен 52 миллион теңгені құрайды.

Тергеудің объективті әрі жан-жақты жүргізілуін қамтамасыз ету мақсатында күдікті уақытша қамауға алынды.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
