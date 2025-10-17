#Қазақстан
Қоғам

Астанада 29 алаяқтыққа қатысы бар күдікті ұсталды

Астанада 29 алаяқтыққа қатысы бар күдікті ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.10.2025 18:58 Сурет: pexels
Астананың Алматы аудандық криминалдық полиция қызметкерлері фаст-фуд желілерінің бірінде болған алаяқтық дерегі бойынша 29 жастағы күдіктіні ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тергеу барысында анықталғандай, ер адам тамақтану орнына келіп, өзін тұрақты клиент ретінде таныстырған. Ол касса менеджерінен 80 мың теңге көлеміндегі ұсақ ақшаны ірі купюраларға айырбастауды сұраған.

Қызметкердің сеніміне кірген күдікті ақшаның бір бөлігін айырбастап алғаннан кейін, қалған соманы қайтармай, оқиға орнынан бой тасалаған.

Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде полицейлер күдіктіні қолға түсірді. Ол өз кінәсін толық мойындады. Қазіргі уақытта аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.

"Маңыздысы – тергеу барысында оның осындай сипаттағы тағы 29 алаяқтық қылмысқа қатысы бары анықталды. Бұл фактілер бойынша да тексеру жұмыстары жалғасып жатыр", - деп хабарлады полиция.
Айдос Қали
